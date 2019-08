Tommaso Cerno | il senatore deluso dal Pd | Se non andiamo con i grillini | facciamo

"Al Pd dico : state facendo un errore madornale" - sulla Tav Tommaso Cerno vota in dissenso col suo gruppo : “Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo, state facendo un errore madornale”. Il senatore dem Tommaso Cerno ha votato la mozione Tav in dissenso con il suo partito.Prima di esprimere il suo “no” al documento Pd, passato successivamente in Senato con 180 sì, ha annunciato che invece avrebbe votato sì alla mozione dei 5 stelle e rivolto un appello al suo partito: “Sono in dissenso col mio ...