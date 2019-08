Morta Miriam Rivera | la prima concorrente trans del Grande Fratello | trovata impiccata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) È, laal mondo del. Aveva 38 anni ed è statanella sua abitazione di Hermosillo, in Messico: il marito però non crede che possa essersi trattato di un suicidio e ha chiesto alla polizia di svolgere ulteriori indagini per accertare cosa sia successo veramente alla modella. La sua morte risale al 5 febbraio scorso ma la notizia è stata data solo oggi dalla polizia ai media, in modo da poter svolgere così le prime indagini sotto silenzio, senza il rischio di contaminazioni. Secondo il marito infatti, si tratterebbe di omicidio:– ha detto l’uomo – è stata uccisa perché aveva rifiutato un’offerta per prostituirsi e l’impiccagione sarebbe solo un modo per camuffare la vera causa della sua morte, secondo lui un avvelenamento. “La mattina del 5 febbraio, il giorno che è ...

