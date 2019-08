Salvini beach party | ingresso 5 rubli | il vicepremier contestato a Policoro

"Salvini beach tour - ingresso 5 rubli" - il vicepremier contestato a Policoro : Non solo selfie, applausi e abbracci, ma anche contestazioni per il leader della Lega. “Salvini beach party - ingresso: 5 rubli”: è la scritta che compare su dei tre striscioni che sono stati esposti in attesa dell’arrivo sulla spiaggia di Policoro (Matera) del leader della Lega e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Gli altri due drappi portavano la scritta: “Il Sud non dimentica” e “Salvini ...

Il Beach Tour di Salvini evita la Sardegna - dove le promesse ai pastori non sono state mantenute : “Fino a Ferragosto vi aspetto lungo le coste della nostra splendida Italia, soprattutto nelle perle del nostro Sud”. Il Governo è caduto, ma il Beach Tour è confermato: tre mari diversi, una dozzina di stabilimenti lungo le coste più belle dislocati in otto regioni del Centro Sud. Tranne una: nella sua Tournée di comizi balneari partita da Sabaudia, Matteo Salvini si è tenuto alla larga dalla ...

Il Salvini beach Tour ha sostituito la Festa dell’Unità : così la sinistra ha perso il Paese : In una normale notte di mezz’estate di un qualunque Tour estivo, rientrando da una data in un piccola "tre giorni" erede delle vecchie gloriose Feste dell’Unità, accade che venga approvato il “decreto sicurezza bis” e mi chiedo come sia possibile essere arrivati a tutto questo, che fine abbia fatto la sinistra in Italia e che senso abbia ancora fare il mio mestiere.Continua a leggere

Rischio crisi - Salvini annulla la tappa del beach tour ad Anzio. La battuta ai suoi : «Non andate in ferie» : Dal nostro inviato SABAUDIA - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco...

Rischio crisi - Salvini annulla le tappe del beach tour a Sabaudia e Anzio. La battuta ai suoi : «Non andate in ferie» : Dal nostro inviato Sabaudia - Prima il Parlamento - e forse la crisi - poi il tour in spiaggia. Matteo Salvini annulla la prima tappa estiva della mattina all'Oasi di Kufra, albergo chic a picco...

Matteo Salvini nel mirino dei militari dopo l'inno di Mameli al Papeete Beach : l'inno di Mameli al Papeete Beach di Milano Marittina con Matteo Salvini in consolle ha suscitato non poche polemiche. "l'inno nazionale si suona in determinate circostanze ben previste dal protocollo. E c'è bisogno che tutti si attengano a quelle circostanze", ha affermato all'Adnkronos il generale

Matteo Salvini è deejay in consolle al Papeete Beach. E le cubiste ballano sull’inno di Mameli : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si improvvisa deejay al Papeete Beach di Milano Marittima. Il leader leghista, mojito alla mano, è salito in consolle ad una festa sul litorale romagnolo ed in suo onore è subito partito l'inno di Mameli dalle casse, facendo ballare i giovani sulla spiaggia e le cubiste.Continua a leggere