MotoGP | l’impegno degli impianti frenanti in Austria 2019

MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti a Brno 2019 : Dopo la pausa estiva la MotoGP riaccende i motori per il 10° round stagionale, all’Automotodrom Brno , in Repubblica Ceca. Intitolato a Tomas Masaryk, fondatore e primo Presidente della Cecoslovacchia, l’impianto è stato rinnovato nel 1987. La pista misura 5.403 metri che la rendono la quarta più lunga del Campionato del Mondo. I rettilinei sono piuttosto […] L'articolo MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti a Brno 2019 ...

MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti al Sachsenring : Con il GP Germania, in programma dal 5 al 7 luglio al Sachsenring , la MotoGP si avvicina al giro di boa di metà stagione. ?Due anni fa il circuito tedesco ha festeggiato i 90 anni di vita. Proprio in Germania, ma al Nurburgring, nel 1978, per la prima volta una gara della classe regina è […] L'articolo MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti al Sachsenring sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...

MotoGP : l’impegno degli impianti frenanti al Catalunya : Dopo Francia e Italia, la MotoGP torna in Spagna per il GP di Catalunya, settimo round del Mondiale 2019, in programma dal 14 al 16 giugno al Circuit de Barcelona–Catalunya. ?Delle quattro gare iberiche, questa è la vera gara di casa per Maverick Viñales, Marc Marquez e Alex Rins, cresciuti a pochi km dal tracciato. […] L'articolo MotoGP: l’impegno degli impianti frenanti al Catalunya sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...