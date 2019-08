Rischio tumore | cellulare “assolto” per mancanza di prove

Tumore della pelle : la vitamina A ne riduce il Rischio : Tumori e alimentazione: un legame fondamentale. E’ ormai noto che alcune carenze nutrizionali posso aumentare il rischio di cancro, in particolare così come alcune sostanze lo riducono E’ il caso della vitamina A sembra in grado di ridurre del 17% il rischio di sviluppare il secondo tipo più comune di Tumore della pelle, il carcinoma cutaneo a cellule squamose. Lo rivela uno studio della Brown University pubblicato sul ...

Caffè - non aumenta Rischio tumore ma ha effetti sul cuore : Bere tanto Caffè non espone al rischio di cancro, ma aumenta la probabilità di andare incontro a problemi cardiaci. Queste sono le conclusioni di due recenti studi australiani, che hanno preso in esame un ampio campione di individui. Il primo, i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista International Journal of Epidemiology, ha analizzato la situazione clinica di oltre 300.000 individui avvezzi al consumo di Caffè, con lo ...

Tiroide - cosa provoca il tumore : le cause e tutti i sintomi più comuni - chi è a Rischio e come si cura : Il tumore della Tiroide è provocato dalla crescita anomala di un gruppo di sue cellule, e può essere sia benigno sia maligno (in questo caso si parla più propriamente di cancro). Il cancro della Tiroide non è molto comune, poiché costituisce l’1-2% di tutti i tumori, con un’incidenza di 4,1 casi ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 12,5 nuovi casi ogni 100.000 abitanti per le donne. Secondo stime del Registro tumori italiano, nel ...

Tumore alle ovaie : i batteri nella vagina svelano chi e quanto è a Rischio - ecco come : Gli scienziati hanno scoperto che i batteri 'amici' della vagina, i lactobacilli, che hanno la funzione di proteggere dalle infezioni, possono anche svelarci quali sia il rischio di sviluppare un cancro alle ovaie e questo dipende dalla loro quantità. Vediamo insieme come i lactobacilli influenzano le probabilità di Tumore alle ovaie.Continua a leggere

Tumore alle ovaie : la carenza di alcuni batteri vaginali è un Rischio - attenzione ai prodotti di igiene vaginale : Se la flora batterica presenta pochi batteri vaginali ‘amici’, questo può rappresentare un campanello d’allarme che segnala la possibilità di ammalarsi di Tumore alle ovaie. Si tratta di un rischio facilmente rilevabile attraverso un tampone. Il risultato, spiegato dai ricercatori dello University college di Londra, sulla rivista Lancet Oncology, potrebbe aiutare in futuro a individuare le donne ad alto rischio di questo ...

Tumore - cresce il Rischio con le bevande zuccherate : lo studio francese che ribalta le concezioni : Le bevande zuccherate aumentano il rischio di cancro. A rivelarlo è un ampio studio francese pubblicato sulla rivista scientifica British Medical Journal. "Il consumo di bibite zuccherate (come quelle a base di cola, limonate, energy drink, eccetera) è cresciuto moltissimo negli ultimi decenni - scr

Lo studio : lo zucchero nelle bevande fa aumentare il Rischio di tumore : Indagine su oltre 100mila persone. L’eccessivo consumo di bibite dolci, compresi i succhi di frutta, collegato a un aumento del pericolo di sviluppare un cancro

Barbecue e Rischio tumore : pericolo confermato dall'American Institute for Cancer Research : La cottura della carne grigliata con il Barbecue potrebbe rivelarsi pericolosa e potenzialmente Cancerogena. Questo particolare tipo di cottura può generare, infatti, la formazione di sostanze pericolose e non idonee alla salute, come sottolinea l'American Institute for Cancer Research, che pubblica un vero e proprio decalogo per ridurre i rischi legati a questo tipo di alimento cotto sulla brace. Attenzione al Barbecue Le serate estive sono ...

Le scottature “aumentano il Rischio del più aggressivo tumore della pelle - neanche i fototipi più scuri sono al sicuro” : Se la pelle è già abbronzata o scura la crema solare non serve? A fare chiarezza su un dubbio tipicamente estivo è il sito anti-fake news ‘dottoremaeveroche‘ della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), che dedica un approfondimento a questo tema. “È esperienza comune che il rischio di scottarsi diminuisca a mano a mano che la pelle si abbronza. Gli effetti dannosi del sole si manifestano infatti in maniera ...

Tumore allo stomaco - l’alimento che raddoppia il Rischio di ammalarsi : Il cancro allo stomaco, per fortuna, non è molto frequente. Si tratta comunque di un cancro aggressivo del quale, dunque, è meglio conoscere i sintomi. Purtroppo, quando il Tumore è allo stadio iniziale, i sintomi sono molto difficili da riconoscere perché quasi tutti commettono l’errore di confonderli con i sintomi di qualche malattia meno seria. E quali sono questi sintomi che possono essere confusi con quelli di problematiche meno gravi? ...

Tumore al seno : solo una donna su 5 sa che il consumo di alcol è un importante fattore di Rischio : C’è poca consapevolezza da parte delle donne sul ruolo dell’alcol nell’aumentare il rischio di Tumore al seno. solo una su cinque che frequenta cliniche o si sottopone allo screening mammografico e solo la metà del personale sanitario intervistato sa che l’alcol è un fattore di rischio per questa patologia. Lo spiega uno studio dell’Università di Southampton, pubblicato su Bmj Open, a cui hanno partecipato 238 ...