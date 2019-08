L’installazione che cambia forma in tempo reale

Fonte : wired

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Una mostra notturna con installazioni riprodotte insu megaliti che sembrano spuntare dal terreno. Così si presenta l’ultima idea di TeamLab, collettivo artistico più volte alla ribalta per la sua arte digitale in tempi recenti, che ha inaugurato la mostra Una foresta dove vivono gli dei, parte integrante dell’esibizione annuale in scena nel parco di Mifuneyama Rakuen sull’isola giapponese di Kyushu. L’unicità dello spettacolo non si limita all’utilizzo dei megaliti, perché su di loro scorrono opere d’arte che si susseguono grazie all’azione di un software. Non c’è quindi niente di preregistrato– né in loop – bensì un fluire costante che permette di osservare ogni volta forme nuove visibili solo e soltanto in quel preciso istante. “Ogni momento è unico”, hanno spiegato gli artisti. L’installazione cheinWired.

