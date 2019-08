Le pagine della nostra Vita in diretta

Fonte : blogo

Smettila di pensare a quello che vogliono gli altri. Non pensare a quello che voglio io, a quello che vuole lui o a quello che vogliono i tuoi. Tu che cosa vuoi? Questo diceva Noah ad Allie in una scena del film di Nick Cassavetes "Le". La televisione spesso non fa quello che "dovrebbe" fare, ma fa quello che gli altri vogliono da lei. All'inizio la tv è stata un mezzo per unire gli italiani, ha avuto anche un peso pedagogico nell'insegnare ciò che a molti era impossibile o difficile imparare. Un discorso molto ampio, probabilmente senza fine, ma cos'è oggi la televisione nel mercato dell'audiovisivo che cambia di giorno in giorno, anzi di ora in ora?

