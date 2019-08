Padre Spadaro come Borrelli | “È tempo di resistenza”

Dl sicurezza bis - associazioni preoccupate. Unchr : “Ostacola i soccorsi in mare”. Don Bianchini e Padre Spadaro : “Resistenza” : Il decreto sicurezza bis, approvato ieri in Senato con 160 voti favorevoli, potrebbe “ostacolare i soccorsi in mare”, per questo bisogna opporre “resistenza” e “disobbedienza civile”. A un giorno dall’approvazione della norma, che prevede pene più elevate per chi soccorre migranti illegalmente, e norme più stringenti, sono molte le associazioni che si sono dette preoccupate, dall’Unhcr, al parroco ...