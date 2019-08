Francesca Del Taglia a cuore aperto | Il matrimonio? Sono in attesa

Francesca Costa divide sui social : la calda estate della mamma di Zaniolo : Francesca Costa sta ottenendo molti consensi ma anche tante critiche da parte degli utenti sui social. La mamma di Zaniolo continua a spopolare su Instagram. Nicolò Zaniolo ha vissuto un fine 2018 davvero da urlo con il suo trasferimento dall'Inter alla Roma nell'affare che ha portato Radja Nainggolan a Milano. \\Il prodotto della cantera nerazzurra, infatti, per meriti suoi e per merito di Di Francesco che gli ha dato fiducia ...

Francesca De André rifiuta l’appello del padre Cristiano per la pace : “Una scena mediatica” : "Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi", dichiarava Cristiano De André da Facebook qualche giorno fa. La figlia, però, non ha alcuna intenzione di riavvicinarsi al genitore e bolla quelle parole come delle "pantomime mediatiche": "Invece di scrivere dei messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo".

Francesca De André rifiuta l'invito del padre Cristiano : "È tutta una scena mediatica" : L'ex concorrente del Grande Fratello non le manda a dire al padre, che l'aveva invitata a raggiungerlo in vacanza insieme...

Francesca De André rifiuta l’invito del padre Cristiano : “Non mi ha mai cercata - è tutta scena mediatica” : Era stato Cristiano De André a fare nei giorni scorsi il primo passo per tentare un riavvicinamento con la figlia Francesca, invitandola a raggiungere lui e la sorella in vacanza. Dopo giorni di silenzio, ora la ragazza, ex concorrente del Grande Fratello, ha risposto al padre rifiutando il suo invito e accusandolo di averlo fatto solo per attirare l’attenzione. “Sono solo pantomime mediatiche – ha detto in un’intervista ...

Francesca De Andrè snobba l’invito del padre : “È tutta una scena mediatica” : Francesca De Andrè non crede alle ultime dichiarazioni del padre Cristiano Ancora nessuna pace tra Francesca De Andrè e il padre Cristiano De Andrè. Qualche giorno fa il cantante ha invitato la figlia – tramite un post su Instagram – a riconciliarsi dopo tanti anni di guerre e tensioni. Ma Francesca non vuole sentire ragioni: […] L'articolo Francesca De Andrè snobba l’invito del padre: “È tutta una scena ...

“Rispetto…”. Francesca e Gennaro - è successo : le parole dell’ex gieffino sono inequivocabili : Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono conosciuti nella sedicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso. Appena è entrata nella Casa più spiata d’Italia, lui ha abbandonato il flirt con Mila Suarez e si è concentrato su di lei. Gennaro ha ammesso quasi subito di aver preso una cotta per lei, ma Francesca era fidanzata con Giorgio Tambellini e per questo non poteva esserci nulla tra di loro. Tuttavia, dopo alcune settimane ...

Francesca De Andrè scrive una lettera a Gennaro non ti deluderò : Francesca De Andrè scrive una lunga lettera a Gennaro Lillio: “Caro Gennaro, ci conosciamo da poco, nella Casa del Grande Fratello 2019 siamo stati insieme per quasi due mesi, ma ci stiamo conoscendo veramente solo adesso, dopo la fine del reality”, “Io però sono già convinta del nostro amore – ha scritto in una lettera pubblicata dal settimanale “DiPiù” – anche perché sei riuscito a fare breccia nel mio cuore mentre ero in subbuglio. E, sai, è ...

Francesca De Andrè - lettera aperta a Gennaro Lillio : "Sono convinta del nostro amore - non ti deluderò" : L'aria calda dell'estate non ha smorzato il sentimento scoppiato qualche mese fa tra Gennaro Lillio e Francesca De André, assoluti protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, la quindicesima, condotta da Barbara d'Urso. I due, che inizialmente hanno tentato di soffocare la forte attrazione reciproca, a causa della presenza di Giorgio Tambellini nella vita della De André, vivono ora la loro storia d'amore con evidente trasporto. La ...

Mondiali Scherma 2019 – Derby azzurro ad Arianna Errigo : Francesca Palumbo ko agli ottavi del fioretto femminile : Arianna Errigo trionfa nel Derby tutto italiano degli ottavi di finale di fioretto femminile: eliminata la connazionale Francesca Palumbo Arianna Errigo accede ai quarti di finale di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma 2019. La fiorettista azzurra vince il Derby tutto italiano che l’ha vista opposta alla connazionale Francesca Palumbo negli ottavi di finale svoltisi sulla pedana di Budapest. Arianna Errigo si è imposta 15-7. Ai ...

Vela - Mondiali Laser Radial 2019 : Silvia Zennaro e Francesca Frazza chiudono al decimo posto l’unica regata della prima giornata : Si è conclusa nelle acque giapponesi di Sakaiminato, località sulla costa nordoccidentale dell’isola di Honshu, la prima giornata dei Mondiali Laser Radial 2019, evento di primo piano nel calendario velistico internazionale. L’appuntamento assegna il titolo iridato nella classe olimpica femminile e rappresenta una tappa fondamentale per le nazioni ancora alla ricerca della qualificazione a Tokyo 2020, obiettivo già raggiunto dalla squadra ...

Francesca Sofia Novello in topless! La foto hot della fidanzata di Valentino Rossi diventa virale [GALLERY] : Francesca Sofia Novello in topless ad Ibiza: ‘Chi’ immortala la fidanzata di Valentino Rossi senza costume e il web si scatena La MotoGp si ferma per la pausa estiva e Valentino Rossi si gode la sua meritata vacanza in compagnia della fidanzata Francesca Sofia Novello. Mentre il ‘Dottore’ prova a sgomberare la mente dai pensieri legati alla prima parte di stagione, tutt’altro che positiva, la bellissima ...

Francesca Fialdini a Blogo : "In 'A ruota libera' si punta al divertirsi - allo stare insieme... con la possibilità di andare da un punto all'altro della vita" : A partire dal 15 settembre 2019, alle 17,35, Francesca Fialdini sarà alla guida di un nuovo programma, in onda tutte le domeniche su Rai 1, A ruota libera.Un contenitore pomeridiano che racconta storie diverse ogni domenica. Imprevedibile come la vita, A ruota libera è l'happening shoe che regala solo emozioni positive. Un programma ricco di contenuti, per un pomeriggio all'insegna del buonumore. Tante sorprese, tanti diversi sapori: i ...

Francesca Cipriani - foto hot su Instagram/ Fan in delirio - Elena Morali : 'Bellissima' : Francesca Cipriani fa impazzire i fan con una foto hot su Instagram in intimo bianco in pizzo. L'amica Elena Morali le scrive: 'Bellissima'

Francesca Fialdini ; una notizia bomba sul futuro della conduttrice : Com’è ormai noto, il prossimo anno non vedremo Francesca Fialdini e Tiberio Timperi fare coppia a La Vita in Diretta. Nella nuova edizione al loro posto dovrebbero arrivare Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ne ha dato notizia nelle ultime ore il sito TvBlog e, poco dopo, ecco che dalle pagine del settimanale Oggi arriva una novità sulla Fialdini, la conduttrice 39enne che ha presentato il programma pomeridiano di Rai 1 per tutto l’inverno – e ...