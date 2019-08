Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) Quando Luigi Diparla diassume le sembianze di Matteo Salvini. Toni da Capitano, sprezzanti, che se infischiano del fatto che parlare a Borsa aperta, e per lo più nei panni istituzionali del ministro, significa creare danni, e seri, a chi investe nel destinatario delle invettive. La modalità è quellaruspa, per usare un’immagine che il suo coinquilino leghista prova ogni giorno a trasformare da metafora a metodo di governo. E che Diprova a sua volta a seguire per provare a tenere il passo.L’annuncio di una punizione esemplare adva avanti da un anno, dal giorno successivo al crollo del ponte Morandi a Genova. Questa volta è la relazione dei periti del gip che sta indagando sui tragici fatti a fare da sostegno al nuovo affondo: “É inaccettabile e bisogna avviare al più presto il ...

HuffPostItalia : La cantilena della revoca. Di Maio minaccia ancora Autostrade, ma la Lega fa scudo - eccapecca : @Zippo88lrr @daguannomassimo ??Matteo Villa, esperto di fenomeni migratori dell’Ispi «Non si può paragonare un turi… - AndreaPertosa : RT @eccapecca: ??Matteo Villa, esperto di fenomeni migratori dell’Ispi «Non si può paragonare un turista con chi scappa da fame o guerra: c… -