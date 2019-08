Valentino Rossi smentisce il ritiro dalla MotoGp | Balle per fare click | corro fino

MotoGp – Dalla pausa estiva al test di lunedì - Valentino Rossi mette in chiaro le cose : “se smetto? Ecco la verità” : Valentino Rossi pronto per la seconda metà della stagione 2019: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista Dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Amo questa pista - dobbiamo migliorare il nostro approccio nel weekend” : Il Circus della MotoGP torna in scena dopo la pausa estiva e si trova nel weekend del GP della Repubblica Ceca. La conferenza stampa a Brno, però, è scossa dalla una brutta notizia: l’addetto stampa della Ducati, Luca Semprini, è deceduto nella notte nella sua camera d’albergo. Una scomparsa che ha colpito emotivamente tutti, in particolare il team di Borgo Panigale. View this post on Instagram Con ...

Moto2 - Nicolò Bulega lascia lo Sky Team : “È stata una seconda famiglia - intraprendo nuove esperienze. Grazie a Valentino Rossi” : Nicolò Bulega ha ufficializzato il suo addio allo Sky Racing Team VR46 per la prossima stagione. La notizia circolava già da qualche settimana, oggi è arrivata l’ufficialità per bocca dello stesso interessato che abbandonerà così la scuderia sponsorizzata dal celeberrimo network con cui ha aveva vinto il titolo del CEV Moto3 giungendo fino al Mondiale Moto2. Il pilota emiliano non è riuscito a incantare, conquistando soltanto due pole ...

MotoGp - Loris Baz non ha dubbi : “ecco su chi deve puntare la Yamaha dopo il ritiro di Valentino Rossi” : Il pilota francese ha espresso il proprio punto di vista su colui che dovrebbe prendere il posto di Valentino Rossi in Yamaha dopo il suo ritiro Il ritiro di Valentino Rossi non è affatto imminente, però la Yamaha ha già cominciato a pensarci, nonostante Jarvis lo abbia prima ammesso e poi ritrattato. La Casa di Iwata potrebbe però averlo già in casa l’erede del Dottore, ovvero quel Fabio Quartararo riuscito a centrare tre podi e due ...

MotoGp – Dovizioso sincero alla vigilia di Brno : dall’importanza della pausa estiva allo strapotere di Marquez - e sul ritiro di Valentino Rossi… : A tutto Dovizioso: dal ritiro di Valentino Rossi allo strapotere di Marc Marquez, il forlivese ha le idee chiare dopo la pausa estiva Oggi i piloti della MotoGp tornano protagonisti, a Brno, per la conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca. Dopo tre lunghe settimane di pausa i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista per la seconda metà della stagione 2019. Dopo una serie di Gp deludenti, Andrea Dovizioso è carico e ...

Moto2 - ennesimo colpo di scena nella VR46 Riders Academy : Valentino Rossi perde un altro pupillo : Dopo Lorenzo Baldassarri, anche Nicolò Bulega ha deciso di non rinnovare il contratto con la VR46 Riders Academy, annunciandolo con una nota ufficiale La VR46 Riders Academy perde un altro pezzo da novanta e, dopo l’addio di Lorenzo Baldassarri, ecco anche quello di Nicolò Bulega. Il pilota italiano, impegnato quest’anno in Moto2, ha deciso di interrompere il proprio rapporto con il team di Valentino Rossi dopo sei anni, ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Non vedo l’ora di correre - voglio un bel risultato” : E dopo il periodo di stacco, il Mondiale di MotoGP 2019 torna in scena per il weekend del GP della Repubblica Ceca. Sul tradizionale tracciato di Brno, la classe regina si ripresenta con il marchio di Marc Marquez, dominatore fino ad ora della stagione, grazie a cinque vittorie e a tre secondi posti. Un’egemonia che ha proiettato il campione del mondo in carica in vetta alla graduatoria generale con 58 lunghezze di vantaggio su Andrea ...

MotoGp - Valentino Rossi lancia già uno sguardo al 2020 : “ecco perché sarà importante il week-end di Brno” : Il Dottore ha sottolineato come sia fondamentale approcciare bene il week-end di Brno, che proseguirà con una sessione di test da svolgere sempre sul tracciato ceco La sosta ormai è alle spalle, così come la deludente prima parte di stagione. Valentino Rossi ha ricaricato le pile, partecipando anche al matrimonio di Uccio che, pochi giorni fa, ha sposato la sua Pamela a Tavullia. AFP/LaPresse Adesso però non c’è più tempo per i ...

Da Vale DJ all’urlo in stile… Munch - quante risate al matrimonio di Uccio : Valentino Rossi ‘lo celebra’ sui social [FOTO] : Il pilota pesarese ha postato sui social alcune foto del matrimonio di Uccio che lo ritraggono in pose esilaranti “Il matrimonio più divertente di sempre“, così Cesare Cremonini ha definito le nozze di Uccio e Pamela, celebrate nella chiesa di Tavullia due giorni fa. Una dichiarazione confermata non solo dai video postati in rete dai protagonisti, ma anche dalle foto pubblicate su Instagram da Valentino Rossi, scelto come ...

Uccio - l’emozione non ha… voce! L’amico di Valentino Rossi sbaglia la promessa : siparietto esilarante al matrimonio [VIDEO] : Uccio Salucci troppo emozionato: il braccio destro di Valentino Rossi sbaglia la promessa davanti alla sua Pamela, il siparietto al matrimonio è tutto da ridere Un ultimo momento speciale, prima di tornare a concentrarsi sul campionato, per Valentino Rossi e tutta la squadra VR46 nella pausa estiva della stagione. Il Dottore e tutti i giovani piloti dell’Academy hanno festeggiato domenica le nozze di Uccio. Alessio Salucci ha sposato ...

Valentino Rossi - testimone al matrimonio dell’amico (presto anche il suo?) : Valentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloValentino Rossi e Francesca Sofia NovelloNon «Dottore», bensì testimone, anche se solo per un giorno. Valentino Rossi ha partecipato da protagonista al matrimonio dell’inseparabile amico e collaboratore Alessio Salucci, detto «Uccio», che lo ha voluto al suo fianco anche in uno dei ...

Il matrimonio di Uccio sui social - dalla scollatura vertiginosa di Francesca allo stile di Valentino Rossi. E che show Cremonini… [FOTO e VIDEO] : matrimonio Uccio – La fidanzata di Valentino Rossi mostra tutto sui social: dalla profonda scollatura allo show di Cremonini Le vacanze sono ufficialmente terminate per i piloti della MotoGp: i campioni si apprestano a tornare in sella alle loro moto per un nuovo appuntamento della stagione e lo faranno venerdì per le prime libere del Gp della Repubblica Ceca. Le vacanze di Valentino Rossi e di tutta la sua crew si sono chiuse in ...

