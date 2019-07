Mafia | Pullara | ‘non sono massone’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Ancora una volta, amaramente, constato di correre il rischio di finire nel tritacarne mediatico, pur non essendo in alcun modo coinvolto in una vicenda di cui non conosco nemmeno i contorni”. Così il capogruppo all’Ars di ‘Autonomisti e popolari’ Carmelocommenta l’operazione della Dda di Palermo dalla quale sarebbe emersa l’iscrizione del deputato alla loggia massonica ‘Arnaldo da Brescia’ di Licata. “Premetto di non essere massone e pertanto di non essere iscritto a nessuna loggia massonica – afferma – Vengo tirato in ballo da altri, pur non avendo alcuna contezza della vicenda in questione. Se questo è il prezzo da pagare per essere un uomo pubblico, comincio a pensare che sia un prezzo troppo alto”. “Rilevo inoltre – aggiunge – che i ...

