Il mistero di Serena Mollicone | 5 persone della caserma di Arce rinviate a giudizio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Unlungo 18 anni, che ha riempito le pagine dei giornali e i servizi dei programmi di cronaca nera, che però ha conosciuto negli ultimi giorni una svolta imprevista, culminata con la richiesta di rinvio aper 5 imputati, resa nota oggi dalla procura di Cassino. Per l’omicidiogiovane ciociara sono statelegate alladi. Le convinzioni dell’accusa sulla mortegiovane: sarebbe stata aggredita in, 18 anni fa, entró nelladiper denunciare qualcosa, probabilmente un giro di droga tra giovani, e non ne uscì viva. Questa la convinzione del pm che chiede il rinvio aper 5. Più precisamente, secondo l’accusa, una volta presentatasi inla giovanesarebbe stata aggredita e uccisa, facendola urtare molto violentemente contro una porta...

