Trapattoni diventa bisnonno e arrivano i complimenti di Mancini | Grande mister

Giovanni Trapattoni diventa bisnonno : «Che gioia indescrivibile» : Giovanni Trapattoni, star alle MaldiveGiovanni Trapattoni, star alle MaldiveMister e bisnonno. Giovanni Trapattoni è diventato bisnonno. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex calciatore ed ex allenatore via social. «Questi sono giorni di immensa gioia! Sono diventato bisnonno! Benvenuto Davide», ha scritto mostrando il bebè tra le sue braccia. È figlio di Edoardo, uno dei suoi nipoti. Quella del Trap, 80 anni compiuti lo scorso marzo, è una grande ...