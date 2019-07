Sicilia | assessore Falcone in visita a Pozzallo

Libia : assessore Pesca Sicilia - 'peschereccio diretto a Misurata' : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) - "Fin dai primi istanti dal sequestro, d’intesa col Presidente Musumeci, sono in personale contatto con la Farnesina, che ci aggiorna sugli sviluppi. In questo momento, il motoPesca è diretto al porto di Misurata, scortato dalle motovedette libiche. Sugli altri peschere

Libia : assessore Pesca Sicilia - ‘peschereccio diretto a Misurata’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Fin dai primi istanti dal sequestro, d’intesa col Presidente Musumeci, sono in personale contatto con la Farnesina, che ci aggiorna sugli sviluppi. In questo momento, il motoPesca è diretto al porto di Misurata, scortato dalle motovedette libiche. Sugli altri pescherecci, presenti nella zona del sequestro, ha invece funzionato l’opera di protezione da parte dei mezzi della Marina ...

Libia : assessore Pesca Sicilia - ‘in continuo contatto con la Farnesina’ : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – “Sono in continuo contatto con la Farnesina che sta seguendo il caso. Hanno già attivato l’ambasciatore per il rilascio dei nostri connazionale. Attendiamo notizie ulteriori”. Così all’Adnkronos l’assessore alla Pesca della Sicilia Edy Bandiera dopo il sequestro del peschereccio italiano da parte della Guardia libica.L'articolo Libia: assessore Pesca Sicilia, ‘in ...

Libia : assessore Pesca Sicilia - 'stiamo raccogliendo notizie su sequestro' : Palrmo, 23 lug. (AdnKronos) - "Stiamo raccogliendo notizie sul sequestro del peschereccio, siamo in continuo contatto con il Dipartimento". Così, all'Adnkronos, l'assessore alla Pesca della Sicilia, Edy Bandiera che sta seguendo l'evolversi della situazione dopo il sequestro del peschereccio di Maza

**Corruzione : assessore Sicilia - 'Siri non è mai intervenuto'** : Palermo, 2 lug. (Adnkronos) - "Siri non è mai intervenuto. Vi dirò di più: Arata mi ha detto che poteva rivolgersi a lui per sbloccare la situazione dei comuni che rischiavano di andare in default e io gli ho detto ‘grazie no’". Così l’assessore regionale all’Energia Alberto Pierobon durante l’audiz

Corruzione : assessore Sicilia - ‘Dimissioni? Vado avanti - non cedo mai’ : Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - "Assolutamente no, voglio portare a termine il mio incarico in maniera ancora più decisa. Nella vita sono un operativo, non cedo mai". A dirlo è stato l’assessore all’Energia della Regione Siciliana, Alberto Pierobon, replicando ai giornalisti che gli chiedevano se in

Sicilia : a Palazzo dei Normanni gli 'occhialoni gialli' dell'assessore Tusa (2) : (AdnKronos) - "Quasi un binomio inconfondibile fra il volto sereno di Sebastiano e questi occhialoni un po' alla Cavour, un po' da personaggio di cartoni animati - ha ricordato il governatore Musumeci - Ma Sebastiano era Sebastiano, forse, soprattutto con questi occhiali. Chi non aveva un rapporto d

Sicilia : Musumeci - 'sono orgoglioso di ogni assessore della mia giunta' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Sono orgoglioso di ogni assessore della mia giunta, eventuali responsabilità penali attengono all'esercizio di chi le commette". Lo ha detto Nello Musumeci in aula parlando della questione morale. "Una cosa è l'avviso di garanzia e altra cosa il rinvio a giudizio o la

Sicilia - si dimette l’assessore Pappalardo : La lettera di dimissioni è già sul tavolo del governatore Siciliano, Nello Musumeci. L'assessore regionale al Turismo in quota Fratelli d'Italia, Sandro Pappalardo, lascia l'Esecutivo regionale. Per lui un nuovo incarico all'Enit, l'Agenzia nazionale per il turismo. "Voglio ringraziare personalmente Sandro Pappalardo che, da assessore regionale, ha saputo rendere la Sicilia protagonista nel campo del turismo, dello sport e dello spettacolo - ...