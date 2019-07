Senegalese violenta una 26enne nella Bergamasca | incastrato dal Dna

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Lavinia Greci Il giovane, che in precedenza aveva tentato di aggredire una prostituta lituana, è statodalle analisi compiute dai Ris di Parma. Aveva già precedenti per violenza sessuale ma, nel 2014, aveva scontato un solo giorno di carcere L'avevata il 7 giugno scorso, nel centro estetico dove la vittima, una giovane commessa di 27 anni, lavorava. Ma la prova del Dna hal'aggressore, un ragazzo di 29 anni di origini senegalesi, già condannato in precedenza, che in queste ore è stato arrestato e ora si trova in carcere. Il responsabile della violenza sessuale sarebbe un muratore residente a Verdellino. È ac caduto a Osio Sotto, in provincia di Bergamo. La dinamica Un mese fa, l'uomo sarebbe entrato all'interno del negozio aggredendo la ragazza con un coltello. Lo stupro, poi, si sarebbe consumato sotto la minaccia dell'arma che il giovane ...