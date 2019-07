Scappa dal balcone per sfuggire allo stupratore | precipita nel vuoto | gravissima

L’Orso M49 Scappato dal recinto è stato fotografato nei boschi vicino a Trento : Era riuscito a scappare dal recinto elettrificato, immortalato sulla Marzola. La denuncia degli animalisti: «Farà la stessa fine di King Kong». I veterinari: «Operazioni di cattura precipitose e fallimentari». La Corte Costituzionale: legittime le leggi di Trento e Bolzano

L’orso M49 Scappa dal recinto elettrificato Costa : non abbattetelo : Catturato da poche ore M49 all’alba è riuscito a scappare da una delle gabbie elettrificate allestite dai forestali e ora è nuovamente ricercato

Incendio in Sardegna - turisti Scappano dall'Hotel a piedi verso la spiaggia : Le fiamme tornano a fare paura in Ogliastra. A pochi chilometri a sud dall'Incendio di sabato 13 luglio, un nuovo rogo è scoppiato a Cea, vicino alla spiaggia omonima, a metà tra Bari Sardo e Tortolì. Alimentato dal forte vento di maestrale, il fuoco si è subito diretto verso gli insediamenti turistici: due campeggi per camper e la colonia dei salesiani sono state fatte evacuare. Sul posto due elicotteri regionali e ...

Sfratto per l'ex re dei "Compro oro" : prima si barrica in casa e poi Scappa (dal garage) : Lavinia Greci L'imprenditore, sotto Sfratto, si sarebbe chiuso in casa all'arrivo dell'ufficiale giudiziario, poi sarebbe fuggito dal garage. Era stato condannato per evasione fiscale Non avrebbe aperto la porta, avrebbe devastato i mobili e sarebbe scappato facendo perdere le proprie tracce. Mirko Rosa, titolare della catena di "Compro oro", "Mirko Oro", e condannato per evasione fiscale, avrebbe reagito in questo modo quando, ...

Scappa dal Sud - per andare al Nord : la scelta (non comune) di un disertore coreano : Choe In-guk - figlio di un disertore sudcoreano emigrato in Corea del Nord negli anni 80 - ha deciso di seguire le orme paterne e di stabilirsi nel paese. Come riportato dal Guardian, l’uomo avrebbe preso questa decisione per onorare il desiderio paterno di riunificare la penisola coreana sotto un unico governo. Secondo l’agenzia Nordcoreana Uriminzokkiri, In-guk, 73 anni, avrebbe detto: “Vivere e seguire le regole di ...

Le principesse Scappano dall’emiro di Dubai. Prima fugge la figlia - ora la moglie : Tutti in fuga dall’emiro di Dubai. La principessa Haya bint Al Hussein, sorella del re di Giordania e moglie di Mohammed bin Rashid al-Maktoum, premier di Dubai, è scappata dal marito portandosi via i due figli, Zayed e Jalila, di 7 e 11 anni, per rifugiarsi Prima in Germania e poi in Gran Bretagna. Prima di lei, era fuggita anche una delle figlie dell’emiro, la principessa Latifa, dopo averne denunciato soprusi e ...

Trapani - rocambolesca evasione dal carcere : scavalca il muro e Scappa - è caccia all’uomo : L'evaso è Leke Luca, un cittadino albanese di 34 anni. Stava usufruendo come tutti i giorni della sua ora d'aria nel cortile del penitenziario quando ha improvvisamente scavalcato il muro di cinta del carcere e si è dileguato. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce e hanno scatenato una caccia all'uomo.

Salvini - Scappato dal processo per sequestro di persona - chiama sequestratori chi salva vite : Salvini che indica la nave Sea Watch con i migranti a bordo come "sequestratori" è l'immagine di una discesa comica di un vocabolario che sembra essere preso in prestito dagli inferi. E intanto, come al solito, tutto si svolge sulla pelle di disperati lasciati in mezzo al mare. E sullo sfondo c'è un processo, proprio per "sequestro di persona" a cui il ministro si è sottratto.Continua a leggere

Tunisia - il rifugio di chi Scappa dalla Libia. ‘Io incinta dopo gli stupri nei lager’ : ora Isatu deve decidere se tenere il bambino : “Sono stata violentata più volte, da più uomini insieme, per giorni, settimane. Molti particolari li ho rimossi, li voglio dimenticare. Le prigioni in Libia sono così, quelli non sono uomini, sono bestie. Tentare ancora la fortuna in barcone verso l’Italia? La mia famiglia non mi avrebbe mandato un centesimo dopo che sono scappata di casa perché non volevo sottopormi a mutilazioni genitali”. La lucidità con cui Isatu ricorda l’inferno ...

Giro del Delfinato - rubata la bicicletta di Hofstede : un ladro la prende dall’ammiraglia e Scappa : Furto al Giro del Delfinato, piccola corsa a tappe che si sta svolgendo in Francia. Al via della terza frazione andata in scena nella giornata di ieri, la bicicletta Bianchi di Lennard Hofstede è stata rubata da ladri al momento non ancora identificati. Il mezzo era stato collocato sul tetto dell’ammiraglia del Team Jumbo-Visma, l’automobile era stata parcheggiata nel centro di Le Puy-en-Velay e il ladro ha agito indisturbato ...

Quattro morti nel giro di due mesi - Marcos Rojo Scappa a gambe levate dall’hotel del terrore : In vacanza nella Repubblica Dominicana, il difensore del Manchester United ha deciso di cambiare alloggio dopo l’ennesima morte avvenuta nell’hotel di lusso di Punta Cana Quattro morti nel giro di due mesi, una situazione assurda e paradossale che ha spinto Marcos Rojo a cambiare hotel. In vacanza nella Repubblica Dominicana insieme a moglie e figlie, il difensore del Manchester United è venuto a conoscenza della morte di un ...

Il Segreto - trame : Fe ha finto di morire per Scappare dalla furia di Faustino : Incredibile colpo di scena in arrivo nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda prossimamente su Canale 5. I telespettatori italiani, infatti, scopriranno che Fe ha messo in scena la sua morte durante una conversazione tra Raimundo e Mauricio. Il Segreto: Mauricio aiuta Fe Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate trasmesse nelle prossime settimane, si soffermano sulla finta morte di Fe. La Perez, infatti, inscenerà il suo decesso ...

