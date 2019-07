Anastasio | “Se non ci fosse la Juventus | Torino sarebbe perfetta”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2019) Questa sera, al Gru Village Festival di, si esibirà, il cantante sorrentino vincitore di X Factor. Oggi La Stampa gli dedica un articolo in cui riporta alcune sue dichiarazioni.è tifoso del Napoli. Ha dedicato una canzone anche all’ex tecnico Sarri. Si intitolava proprio: “Come Maurizio Sarri”. “La canzone rappresentava un momento che adesso è finito. Mi sono sentito tradito come ogni napoletano, però vabbè, il calcio per me è un gioco mentre per lui è un lavoro”. Il cantante dà anche un giudizio sulla città in cui si esibirà stasera: “Non sono stato molte volte a, ma da quanto ho visto l’ho trovata una città davvero vivibile. Se non cilaperfetta”. L'articolo: “Se non cilaperfetta” ilNapolista.

