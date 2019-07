Salvini e la Tav | con Conte niente scambi | il no dei 5 Stelle è contro il buon senso I No

Tav : Salvini - ‘no M5S contro buonsenso’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Il no del M5S alla Tav è contro il buonsenso. Che la Tav sia utile la Lega lo dice da sempre. Che costi di più sospenderla che finirla è evidente. Chi rimane contro il Tav non è contro Salvini ma è contro tutto tout cout, è contro il buonsenso”. Così Matteo Salvini, fuori da Palazzo Chigi.L'articolo Tav: Salvini, ‘no M5S contro buonsenso’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

I No Tav minacciano Giuseppe Conte e Matteo Salvini : "Daremo battaglia - ci saranno problemi d'ordine pubblico" : Dichiarano guerra a Giuseppe Conte i No Tav dopo il sì del premier alla realizzazione dell'Alta velocità Torino-Lione. "Lo abbiamo sempre detto che non abbiamo governi amici e quello che è successo ieri è un'ulteriore dimostrazione", dice Lele Rizzo, uno dei leader del Movimento No Tav: "Le parole d

Conte apre alla Tav - Salvini esulta ma per Di Maio priorità sono altre : Il premier Giuseppe Conte prende posizione sulla Tav non usa giri di parole: "sono intervenuti dei fatti nuovi, elementi di cui dobbiamo tenere conto

DIETRO LE QUINTE/ Se i no Tav "lavorano" per Salvini : L'attentato all'alta velocità ferroviaria aiuta Salvini a ridefinire la priorità politica: sicurezza interna a discapito dell'autonomia

Salvini attacca Toninelli blocca infrastrutture e licenzia pro-Tav : Salvini: "Ci sono troppe infrastrutture bloccate dal ministero dei Trasporti. Il Mit deve aiutare la gente a viaggiare e non bloccare porti,...

Tav - Toninelli licenzia l'unico esperto costi-benefici che non era contrario. L'ira di Salvini : "Non ci siamo - basta rinvii" : Il ministero: "Coppola ha violato la riservatezza rilasciando interviste non autorizzate". Il vicepremier attacca: "Toninelli faccia viaggiare gli italiani e non blocchi le opere"

Per Salvini la Tav è un'opera fondamentale e i 'no' i Toninelli non sono più accettabili : La Tav "è un'infrastruttura fondamentale, e non sono più accettabili no, ritardi e rinvii da parte del ministro Toninelli; non solo sulla Tav, ma mi risulta che ci sono decine e decine di opere pubbliche in tutta Italia, al nord al centro e al sud, ferme al ministero delle Infrastrutture". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando a margine del sopralluogo a Rovezzano (Firenze). "Se uno fa il ministro dei Trasporti - ha proseguito ...

Salvini attacca Toninelli : «Blocca troppe infrastrutture e licenzia chi è pro-Tav» : Dopo il licenziamento di Coppola dalla Commissione costi-benefici sulla Tav, il vicepremier leghista critica il ministro delle Infrastrutture: «Così non ci siamo proprio»