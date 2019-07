Antonella Elia irriconoscibile | quel “dettaglio” del suo corpo non passa inosservato

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip:è pronta per entrare nel reality e farsi conoscere meglio dal pubblico che la conosce solo in parte. La carriera diè iniziata con Non è la Rai, poi è stata per anni la valletta di Mike Bongiorno e ha lavorato a La Corrida. Lail primo dei famosi destinati a entrare nella casa del Grande Fratello in autunno. Sarà un’edizione del reality tutta nuova. Intanto non ci sarà più Ilary Blasi che ha lasciato il testimone della conduzione ad Alfonso Signorini che finora le ha fatto da spalla. Sarà una scelta giusta? Beh, sicuramente. Lui è uno che ha sempre fatto parte del reality e siamo certi che non deluderà il pubblico.lo diè un grande ritorno in tv: la soubrette italiana lanciata da Boncompagni è infatti sparita da tempo dal piccolo schermo. Ha preferito dedicarsi al teatro, sua grande ...

