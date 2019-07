Bibbiano | 4 bambini tornano a casa | ora possono riabbracciare mamma e papà

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 23 luglio 2019) Lieto fine per quattrocoinvolti nell’inchiesta Angeli e Demoni: il tribunale dei Minori di Bologna ha deciso il ricongiungimento con le famiglie naturali. E’ quanto riporta La Gazzetta di Reggio. Oggi il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto sapere, scrivendo sulle sue pagine social, che sarà “a #per confermare l’impegno, dae da ministro, in difesa di chi non si può difendere: giù le mani dai!”. Il Tribunale dei Minori da tempo, in coordinamento con la Procura di Reggio Emilia, aveva valutato le carte riguardanti i sei casi rilevando “anomalie” e “illeciti”. Per questo è stato deciso di procedere con il ricongiungimento e il rigetto dell’allontanamento dalle famiglie in quattro di questi casi. La notizia è arrivata nel giorno in cui proprio aè atteso il ministro ...

