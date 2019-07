La valorizzazione della «diversity» | abilità imprescindibile per un buon capo

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Da tempo, i temidiversità e dell’inclusione vedono impegnato me e la società che dirigo, Lang&Partners Younique Human Solutions, a fianco dei nostri clienti, per aiutarli a implementare una strategia di inclusione efficace. Perché? Perché a mio parere esiste una correlazione piuttosto forte tra ladel management di un’azienda e il suo grado di innovazione e di proattività. Quando vedo aziende con un management team monolitico, per età, provenienza, cultura, mi preoccupo, e penso che prima o poi quell’azienda avrà dei problemi; ancora peggio quando vedo un management team solo fatto dai componenti di una famiglia, quasi un clan: tranne qualche eccezione, un leadership team fatto così alla lunga non funziona. Mi spiego meglio: sono un paladino, intesa comedel mix di generi, culture, età, background culturale religioso, etnico, ...

