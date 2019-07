Icardi tra Juve e Napoli | Pedullà | “L’indizio arriva da Higuain | il retroscena”

Calciomercato Juventus – La clamorosa indiscrezione : c’è l’accordo tra Paratinici e Wanda Nara per Icardi in bianconero : Mauro Icardi alla Juventus? C’è l’accordo tra Wanda Nara e Paratici In attesa della prima giornata di campionato di Serie A, che si disputerà ad agosto, il calcio regala tanti colpi di scena e chicche speciali a colpi di mercato. Dopo la decisione dell’Inter e di Antonio Conte di escludere Mauro Icardi dal progetto nerazzurro, l’attaccante argentino sta trovando una nuova sistemazione. E’ la moglie-agente, ...

Juventus all'assalto di Icardi - ci sarebbe già l'accordo tra Paratici e Wanda Nara : Continua la vita da separato in casa per l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino è rimasto a Milano non seguendo la squadra nella tournée in Asia a differenza di Radja Nainggolan, l'altro big che non rientra nei piani della società per la prossima stagione. Il futuro dell'attaccante è destinato ad essere lontano dai nerazzurri, anche se c'è incognita su quale sarà la sua prossima squadra. Sono due i club maggiormente ...

CorSport : Icardi aspetta l’offerta giusta nella trattativa incrociata con Juve e Napoli : Icardi continua il suo allenamento in solitaria alla Pinetina, con Puscas, mentre pensa alla destinazione migliore per il suo futuro: Torino o Napoli. Ma per decidere occorre che all’Inter arrivi un’offerta soddisfacente e che Wanda si accordi per l’ingaggio del marito con la squadra pretendente. La vicinanza tra Torino e Milano, scrive il Corriere dello Sport, fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus, come pure l’avere come compagno di ...

Strategia Napoli - Gazzetta : “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” : Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez” Strategia Napoli, Gazzetta: “Così ADL punta Icardi e James Rodriguez”. Il presidente del azzurro Aurelio De Laurentiis non accelera per le due trattative con Real Madrid e Inter, ma punta sull’ attesa e fa leva, da una parte sulla volontà del colombiano, dall’ altra, invece, non vuole alimentare l’ asta con la Juve che punta ...

Inter - Icardi avrebbe aperto al trasferimento al Napoli : Il nome di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il centravanti argentino è in uscita visto che l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il tecnico, Antonio Conte, hanno dichiarato pubblicamente di non puntare su di lui. L'ennesima dimostrazione è arrivata nei giorni scorsi con l'attaccante rimasto fuori dalla lista dei convocati per la tournée in Asia che vedrà la squadra impegnata in International Champions Cup. L'ormai ex ...

Mercato Juve : Higuain e Kean sarebbero in uscita - in entrata si lavora su Icardi e Chiesa : Oggi, in casa Juventus è il giorno di Matthijs De Ligt, ma le manovre di Mercato dei bianconeri non sarebbero finite. Fabio Paratici adesso si dedicherà alle cessioni, ma probabilmente penserà anche a qualche altra entrata soprattutto nel reparto offensivo. Infatti, nelle prossime settimane bisognerà monitorare con attenzione soprattutto le situazioni di Mauro Icardi e Federico Chiesa. Con l'arrivo di possibili nuovi acquisti non è da escludere ...

Sportmediaset – Icardi aspetterà la Juve fino al 10 agosto - poi tratterà con il Napoli : Novità per quanto riguarda Mauro Icardi dalla redazione di Sportmediaset, Mauro Icardi attenderebbe la Juventus sino al 10 agosto. Sarebbero 3 però le alternative dell’argentino che avrebbe preso in considerazione il Napoli come seconda possibilità. Mentre l’anno sabbatico all’Inter sarebbe l’ultima dolorosa strada. Tra Icardi e la Juventus c’è un accordo sulla parola, stipulato nel famoso “patto di Ibiza” tra Fabio ...

Icardi al centro di un thriller tra Juve - Inter e Roma : Questa è un'estate bollente sull'asse Juventus - Inter, a causa della vicenda Icardi. L'attaccante, da un anno nel mirino di Fabio Paratici, dopo lo strappo con la società della passata stagione, non è riuscito più a ricucire i rapporti, anzi con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina la situazione è precipitata. Sabato pomeriggio l'argentino è stato obbligato a lasciare il ritiro di Lugano. La dirigenza della Continassa in tutto questo show ...

Sky : l’Inter pronto a trattare con il Napoli - ma non c’è l’ok di Icardi : Nello speciale dedicato al calciomercato Sky parla delle ultime mosse del Napoli che, dopo il rallentamento dell’affare James Rodriguez, continua a sondare il terreno per il reparto offensivo. Icardi resta una delle possibili scelte del club azzurro e, secondo la redazione di Sky Sport l’Inter sarebbe pronta a trattare. De Laurentiis, che ha parlato di voler portare a Napoli un attaccante da 30 gol , sarebbe disposto ad aprire una ...

Icardi e la guerra all'Inter : il centravanti vorrebbe restare a Milano : Mauro Icardi continua ad essere al centro delle voci di mercato e dei rumors extra campo da qualche mese a questa parte. Il centravanti argentino, da febbraio in poi, è finito al centro delle polemiche dopo che il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir Handanovic. La società nerazzurra, questa estate, sembra avere le idee chiare e non vuole puntare su di lui in vista della prossima stagione. A dichiararlo ...

Inter - Icardi tra i peggiori nei test fisici : si allenerà da solo ad Appiano : Mauro Icardi è stato tra i peggiori nei test fisici effettuati all’Inter a inizio ritiro. Si allenerà da solo ad Appiano per tornare in condizione.“powered by Goal”Dopo 6 mesi complicati, anche l’estate di Mauro Icardi sarà da separato in casa all’Inter. Antonio Conte lo ha rispedito a Milano dopo pochi giorni di ritiro a Lugano.Secondo il ‘Corriere dello Sport’ alla base di questa decisione ci sarebbe anche ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...

Libero : doppio autogol. Tra l’Inter e Icardi nessuno esce vincitore : Chiaro e incisivo come sempre il titolo di Libero sulla vicenda Icardi all’Inter che sembra giunta al capitolo finale.Ancora non si conosce quale sarà la destinazione dell’argentino, ma quella che è sicuro è la sua partenza da Milano. Inter e Icardi la rottura definitiva Ieri Mauro ha lasciato definitivamente il ritiro di Lugano dove la società lo aveva convocato solo per rispettare gli obblighi contrattuali, svaniscono così le sue ...