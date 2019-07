ilnapolista

(Di sabato 20 luglio 2019) Ilpunta all’usato sicuro in un mercato dove Cellino non può spendere cifre folli. Lavorando sotto traccia, ilha disegnato un profilo come quello di Lorenzo, che nell’ottobre scorso veniva convocato nell’Italia da Roberto Mancini. Difensore centrale di 29 anni, una vita nell’Empoli, dopo una stagione nella Sampdoria è tornato al Napoli, che difficilmente lo terrà. Piace ale adesso anche al. In attesa di conoscere il suo destino, ieri dinoha conosciuto gli avversari di turno: la Feralpisalò, in amichevole, a Dimaro. E ha fatto gol. L'articolotrailNapolista.

napolista : Gazzetta: #Tonelli conteso tra #Brescia e #Lecce Dopo il gol di ieri contro il Feralpisalò aumentano i pretendenti… -