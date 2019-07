Traffico Roma del 19-07-2019 ore 11 | 30

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) INCIDENTE CON CODE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA EFESO MENTRE PER UN INCENDIO IN VIALE DEL PARCO DEL CELIO LA LINEA TRAM 3 TRA STAZIONE DI TRASTEVERE -PIAZZALE OSTIENSE E TRA VALLE GIULIA E PIAZZA DI PORTA MAGGIORE , ATTIVATO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA ARDEATINA E TUSSCOLANA IN TANGENZIALE, RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA GALLERIA FARNESINA DIREZIONE STADIO OLIMPICO TORNA QUESTO FINE SETTIMANA IL RALLY DICAPITALE ATTENZIONE AI DIVIETI E CAMBAMENTI DELLA VIABILITA’ SU NUMEROSE STRADE DI OSTIA , MODIFICHE CHE SCATTERANNO DALLE 23.30 DI QUESTA SERA E SINO ALLE 7 DI LUNEDÌ 22 LUGLIO PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SULVI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON ...

