Bari | braccianti occupano la basilica | Basta sfruttamento

(Di martedì 16 luglio 2019) Giorgia Baroncini Gli immigrati residenti a Foggia erano guidati dal sindacalista Soumahoro: "Chiediamo un confronto con l'arcivescovo perché la politica, il governo e la regione Puglia continuano a latitare" Un gruppo di circa 60di Foggia e Borgo Mezzanone ha occupato ladi San Nicola aper protestare contro lodegli immigrati. Poco dopo le 11 di questa mattina i migranti sono entrati in chiesa accompagnati da Aboubakar Soumahoro, 39enne italo-ivoriano dirigente dell'Usb, l'Unione sindacale di base. "In Italia ci sono ancora leggi sul lavoro?", "Rispetto per il lavoro", si legge sui cartelli esposti durante la protesta. L'annuncio dell'occupazione è stato dato con un video sulla pagina Facebook. "Siamo entrati nellacon un gruppo di- ha spiegato Soumahoro -. Lavoratori costretti a lavaorare in condizioni disumane, ...

