Blastingnews

(Di domenica 14 luglio 2019) Lantus in questa prima tranche di mercato ha lavorato per puntellare la rosa e renderla il più funzionale possibile al gioco di Maurizio Sarri. In quest’ottica sono stati ingaggiati Aaron Ramsey, Adrien Rabiot ed a breve dovrebbe arrivare l’ufficialità per Matthijs de Ligt. L’acquisto del difensore dell’Ajax costerà alla Vecchia Signora ben 70 milioni, senza contare la commissione per l’agente Mino Raiola di oltre 10 milioni di euro e lo stipendio del giocatore di 12 milioni di euro a stagione per cinque anni. Gli esuberi del parco attaccanti A questo punto la dirigenza della Continassa dovrà cercare di lavorare per il mercato in uscita sia per ragioni di bilancio che per fara qualche altro colpo in entrata. Nel mirino di Fabio Paratici ci sarebbe Mauro, allontanato definitivamente dall'Inter. Gli esuberi più importanti si registrano nel reparto offensivo e sono ...

JuvMania : La #Juve vorrebbe cedere #Higuain e #Mandzukic per fare spazio a #Icardi - DAnaclerio : @capuanogio Che poi #Inter con i soldi della #Juve per Icardi vorrebbe prendere #lukaku ma che il #Manchester non v… - luigi66031936 : @AndreaNk1995 @Inter @wandaicardi27 No. Tifare per la Juve, mai. Se Mauro dovesse andare là, e non ci vorrebbe anda… -