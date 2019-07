Morbillo tra i medici del San Raffaele

Allarme Morbillo a Milano/ Contagi record tra gli adulti - casi in aumento : Allarme morbillo a Milano : i casi aumentano soprattutto tra gli adulti , con la fascia tra i 15 e i 39 tra le più colpite in assoluto. Campagne pro-vax

È allarme Morbillo tra gli adulti. A Milano in 5 mesi più casi che nell’intero 2018 : Il morbillo è tornato, anche tra gli adulti. A Milano, come in tutta Italia e nel mondo sono in aumento i casi di contagio tra la popolazione adulta. A riportare i preoccupanti dati è il Corriere della Sera:In meno di cinque mesi si contano già 139 contagiati nell’Ats di Milano, contro i 115 di tutto il 2018, anno considerato “tranquillo” dagli esperti. Che si aspettavano un ritorno del virus, ma non ...