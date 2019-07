Biondo Attaccato dal Sindaco di Lucera | la Decisione del Trapper!

gossipnews.tv

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ildisi è scagliato duramente controed il cantante ha preso una drastica. Le forti parole usate dal primo cittadino hanno anche ricevuto una replica dallo stesso trapper… Ultimamente si sente molto parlare dinon soltanto per il suo percorso artistico, ma anche per la fine della relazione con Emma Muscat. Il rapper ora torna nell’occhio del ciclone dopo un post su Facebook deldi, cittadina doveavrebbe dovuto esibirsi. Il cantante non ha preso bene la derisione del primo cittadino e ha risposto con un lungo post sui social.preso in giro daldi, lui risponde e annulla il concerto! La querelle è iniziata nel momento in cui ildi, Tutolo, ha scritto su Facebook di essere venuto a conoscenza del concerto che ‘un certo‘ avrebbe dovuto fare. Il primo cittadino ...