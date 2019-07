L’Inter di Conte pronta al debutto | domenica sfida al Lugano

Dalla ‘nuova’ Sampdoria alL’Inter di Conte - Cassano si sbilancia : “i nerazzurri vinceranno lo scudetto se…” : L’ex giocatore della Sampdoria ha parlato del futuro societario del club blucerchiato e della prossima corsa scudetto Antonio Cassano non è un tipo che ama nascondersi, anzi. Ogni volta che gli capita l’occasione, esprime il proprio pensiero, senza temere critiche o repliche piccate. Alfredo Falcone – LaPresse L’ex giocatore della Sampdoria è stato intervistato dal Secolo XIX per parlare della situazione che vive il ...

La rassegna stampa di lunedì 8 luglio – Le prime pagine di calcio : L’Inter di Conte e il calciomercato [FOTO] : rassegna stampa – Le prime pagine sportive di oggi aprono con la nuova Inter di Antonio Conte, con l’allenatore nerazzurro che si è presentato ieri. “I top player servono in campo” o “Grandi traguardi? Non pongo limiti”, alcune delle frasi pronunciate durante la conferenza stampa. In primo piano sui quotidiani sportivi anche il calciomercato, presente sui tre principali giornali sportivi: “La ...

L’Inter riparte da Conte : “Si può vincere - ora sono un avversario della Juventus” : Prima conferenza stampa da allenatore delL’Inter per Antonio Conte: “E’ stato semplice accettare, ora dobbiamo colmare il gap con chi è davanti”.“powered by Goal”E’ una giornata importantissima quella che si è vissuta in casa Inter. La società meneghina ha infatti ufficialmente presentato Antonio Conte, che torna ad allenare in Serie A a cinque anni dalla fine della sua avventura alla guida della Juventus.Il tecnico salentino, reduce ...

Antonio Conte - la prima alL’Inter : “Vincere si può - ma c’è gap con Juve e Napoli. Icardi e Radja? Mi sono allineato” : “L’Inter ha le mie stesse ambizioni, è stato semplice accettare. Icardi e Nainggolan? Mi sono allineato alla volontà del club“. Parte ufficialmente l’avventura di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. L’ex tecnico della Nazionale, nel giorno della partenza per il ritiro di Lugano, ha tenuto la sua prima conferenza stampa da interista insieme all’ad Beppe Marotta. Mettendo subito in chiaro quanto sia ...

Icardi in ritiro con L’Inter per sentirsi dire da Conte che non c’è posto per lui : Mauro Icardi e Wanda Wanda sono in vacanza in Polinesia. Torneranno in Italia nel weekend. Qualche giorno con i figli e poi Maurito partirà per Lugano, dove, in ritiro, lo aspetta Antonio Conte. Il nuovo tecnico ha già parlato con Wanda al telefono per darle la notizia: nei suoi piani, nella sua Inter, non c’è proprio posto per Icardi. Sarebbe meglio per tutti che l’ex capitano andasse via di sua spontanea volontà. Maurito, però, non ...

Dl crescita - applausi e contestazioni per L’Intervento in aula di Renzi : “Italia pagherà cialtronaggine M5s-Lega” : “Il vostro governo e la crescita sono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi. Noi pensiamo che siate incapaci e i numeri parlano per voi”. Cosi’ il senatore del Pd ed ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha attaccato la maggioranza durante la discussione sulla fiducia sul decreto crescita nell’aula del Senato. E ha aggiunto, con sarcasmo: “Un tempo era tutto un ‘governo non eletto’, oggi si ...

Icardi non vuole lasciare L’Inter : grossa grana per Conte : Sarà un tira e molla. Icardi non vuole lasciare l’Inter. Conte, Marotta e Ausilio hanno già deciso: l’argentino deve fare

Dall’addio al PSG all’arrivo di Conte alL’Inter - Buffon svela : “giù le mani dalla stella di Antonio” : Il portiere italiano ha parlato del proprio futuro e delle dinamiche relative alla Serie A, soffermandosi anche sull’arrivo di Conte all’Inter Gigi Buffon è di nuovo sul mercato, la parentesi PSG è finita e adesso il portiere italiano si interroga su quale strada prendere nei prossimi mesi. Non è certa la prosecuzione della sua carriera, l’ex Juve è alla ricerca di un progetto che lo intrighi, altrimenti non avrebbe ...

Ritiro blindato per L’Inter del sergente Antonio Conte : Ritiro blindato per l’Inter. L’8 luglio i nerazzurri inizieranno la preparazione pre-campionato a Lugano ma lo stadio di Cornaredo è sottoposto a restyling e sui due campi secondari su cui si allenerà la squadra non hanno tribune, dunque niente tifosi ad assistere agli allenamenti. Una circostanza che, scrive la Gazzetta dello Sport, non deve essere dispiaciuta troppo al “sergente Antonio Conte”, per il quale “gli ...

Conte a GQ : “Voglio lottare per lo scudetto e L’Inter è un club ambizioso” : Lunga intervista rilasciata al mensile GQ in edicola oggi da parte di Antonio Conte, i suoi progetti e le sue idee sul club nerazzurro.Per prima cosa l’allenatore ha affrontato il suo presente e la sua immagine: “Vede, l’insieme dei risultati che ho tenuto e soprattutto la rapidità con la quale sono venuti mi hanno cucito addosso una certa immagine. Io creo aspettative. Quando intraprendo una nuova avventura la società si aspetta molto da ...

Icardi potrebbe aprire un contenzioso per mobbing contro L’Inter : La tensione in casa Inter per la gestione di Icardi continua a salire. Il Corriere dello Sport scrive che Mauro e Wanda sono pronti a partire per le vacanze e vorrebbero evitare l’incontro con Marotta per arrivare direttamente al raduno di Lugano e provare a convincere Conte a tenere l’argentino in squadra. Ma Conte è già stato chiaro: Icardi non lo vuole, soprattutto per ciò che ha sentito dallo spogliatoio. Marotta, dal canto suo, vorrebbe ...

Icardi Juventus - Conte lo fa fuori : continua L’Interesse bianconero : Icardi Juventus – La Juventus punta Mauro Icardi come nuovo attaccante, in vista della prossima stagione, ma la trattativa per portarlo a in bianconero sembra complicata. BeppeMarotta, amministratore delegato nerazzurro, vorrebbe infatti uno scambi con Paulo Dybala che non accetta, per il momento, la soluzione Inter. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità, anche se il passaggio dell’argentino a Torino sembra difficile da ...

Conte : “L’Inter è un club ambizioso. L’arrivo di Marotta lo dimostra” : Sul numero di luglio/agosto di GQ Paolo Condò intervista il nuovo allenatore dell’Inter Antonio Conte. Il sito della rivista ne dà un’anticipazione. Conte dice di essere consapevole di avere cucita addosso un’immagine che fa sì che, attorno a lui, si creino aspettative di vittoria. Lo chiarisce bene quando Condò gli chiede se con l’Inter ha intenzione di lottare per lo scudetto: “L’insieme dei risultati che ho ...

Icardi vorrebbe restare alL’Inter ma c’è il muro di Antonio Conte : L’edizione odierna del Corriere della Sera parla del futuro di Mauro Icardi che, ormai è certo, sarà lontano dall’Inter. Ausilio e Marotta starebbero solo decidendo quando incontrare la moglie-agente del calciatore, Wanda Nara per comunicarle che Maurito non rientra nei piani del nuovo allenatore, Antonio Conte. Icardi non vuole, però, abbandonare Milano per piazze meno importanti. vorrebbe essere presente al raduno dell’8 luglio a Lugano per ...