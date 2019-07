Miss Italia fuori da La7 | torna in Rai?

blogo

(Di mercoledì 10 luglio 2019) "? Non continueremo. Per noi, finisce qui. Va avanti per conto suo". Così Urbano Cairo, poco fa in conferenza stampa a Milano, ha annunciato lo stop alla messa in onda dello storico concorso di bellezza su La7, che lo ha ospitato negli ultimi 6 anni alternando alla conduzione personaggi del calibro di Simona Ventura, Massimo Ghini, Cesare Bocchi, Francesco Facchinetti, Diletta Leotta e Francesca Chillemi. Quale sarà, dunque, il destino di? Da qualche settimana circola, in realtà, l'indiscrezione di un clamoroso ritorno in(non su2, almeno stando alle parole di Carlo Freccero). Si parla di colloqui che avrebbero coinvolto la patron Patrizia Mirigliani e i vertici della tv pubblica. I fatti dicono che per il momentonon è prevista nei palinsesti autunnali di alcun canaleda La7,in? pubblicato ...

