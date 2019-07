Invalsi 2019 | male l' Inglese e anche l' Italiano | resta il divario Nord e Sud

huffingtonpost

(Di mercoledì 10 luglio 2019) I risultati delle prove, per la scuola primaria e secondaria, sono stati presentati oggi alla Camera e hanno sottolineato alcune differenze regionali, soprattutto pere Matematica. Diminuisce invece iltra gli studenti italiani e quelli stranieri di seconda generazione,invece quello trae Sud.Scuola primariaLe differenze maggiori si rilevano tra le competenze della linguadegli alunni di quinta elementare del centro-e quelli del Mezzogiorno. Nele nel centro, il 90% degli studenti raggiungono il livello A1 di lettura mentre al Sud circa l′85%. Per l’ascolto, l′87% alha un livello A1, mentre al sud il 78%. Per Matematica si riscontrano valori più bassi della media nazionale in alcune regioni del Mezzogiorno, in particolare Calabria, Campania e Sicilia. Questa tendenza diviene più evidente nei ...

