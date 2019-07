Mauro Icardi e il Napoli sono fatti l' uno per l' altro

Wanda Nara nel prossimo cinepanettone? L’idea di Aurelio De Laurentiis per portare Mauro Icardi al Napoli : Per conquistare Mauro Icardi bisogna prima entrare nelle grazie di Wanda Nara, moglie e, soprattutto, manager dell’attaccante argentino. Ne sa qualcosa Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico che ha elaborato una strategia per aggiudicarsi il calciatore dell’Inter nelle trattative di calciomercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, De Laurentiis sarebbe pronto ad offrire un ruolo da ...

Calciomercato Inter : interesse dell'Atletico Madrid per Mauro Icardi (RUMORS) : "Icardi non rientra più nel progetto tecnico dell'Inter", questo è il sunto dell'Intervista rilasciata nella giornata di ieri dall'amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter, Beppe Marotta a Sky Sport. Il dirigente nerazzurro ha ammesso che sia Icardi che Naingollan sono sul mercato. Icardi, si fa sotto l'Atletico Dove andrà Mauro Icardi in questa sessione di Calciomercato? Ormai noto da tempo l'Interesse della Juventus e negli ultimi ...

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto che Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» della società : L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha detto durante un’intervista per Sky Sport che i calciatori Mauro Icardi e Radja Nainggolan «non rientrano nel progetto» della società per la prossima stagione, facendo capire che potrebbero essere ceduti ad altre squadre nelle

Calciomercato Napoli – Forte l’interesse per Mauro Icardi : c’è da battere la concorrenza della Juventus : Il Napoli sembra Fortemente interessato a Mauro Icardi ma per il bomber dell’Inter c’è da battere la concorrenza della Juventus Il Napoli sembra deciso a ridurre il gap con la Juventus nell’attuale mercato estivo. Dopo l’arrivo di Manolas in difesa, gli azzurri hanno messo il mirino su Mauro Icardi, bomber di alto livello ormai finito ai margini dell’Inter. Le valutazioni a 3 cifre fatte dai nerazzurri nei mesi scorsi si sono abbassate ...

Mauro Icardi alla Juve o al Napoli? : Mauro Icardi e Wanda Nara. C’è una coppia che si aggira tra le stanze del calciomercato e gli ingredienti per un’infuocata «summer-story» ci sono tutti. Il calciatore forte e famoso, la moglie biondissima, bella e a caccia di contratti faraonici, un passato fatto di amori, tradimenti e dietrofront, un futuro tutto da decifrare. Attenti a quei due Lei è quasi più famosa di lui, anche se poi vive più di ...

Inter - non solo la Juventus : su Mauro Icardi ci sarebbe anche il Napoli : Il tormentone della sessione estiva di questo calciomercato sembra destinato ad essere quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara, ha ribadito più volte la propria volontà di restare a Milano anche la prossima stagione. Nonostante ciò, però, la cessione sembra ormai scontata visto che anche il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha deciso di non puntare ...

Icardi Juventus - blitz di Paratici a Ibiza da Wanda e Mauro : colpo in arrivo? : Icardi Juventus – Resta ancora un mistero il futuro di Mauro Icardi il prossimo anno. Unica certezza sembra essere che l’argentino non vestirà la maglia dell’Inter ma i nerazzurri non hanno ancora ricevuto l’offerta attesa per dare il via libera all’ex capitano. I 110 milioni di euro della clausola sono sicuramente un lontano ricordo dopo quanto accaduto nella […] More

Wanda Nara – Il buongiorno dal bagno è esplosivo : la moglie di Mauro Icardi fa impazzire i fan dalla Polinesia [FOTO] : Wanda Nara fa impazzire i suoi follower: lo scatto dal bagno in bikini è esplosivo Wanda Nara sa come far perdere la testa ad un uomo. La sexy showgirl argentina, moglie e agente di Mauro Icardi, si trova in Polinesia per una vacanza rilassante col suo uomo, in attesa di scoprire quale sarà il suo futuro. Esplosiva e sensuale come sempre, Wanda Nara aggiorna quotidianamente i suoi follower sui social, con video e foto bollenti, in costume, ...

Inter - Wanda Nara smentisce la telefonata ad Antonio Conte : mistero fitto su Mauro Icardi : "Visto che certa gente continua a filtrare notizie false, ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno. Come hanno fatto capire e purtroppo sono tanti a scrivere su questa enorme bugia...". Così Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi, risponde su Twitter alle indiscre

Mauro Icardi - la foto con una mora misteriosa scatena il gossip. E Wanda Nara reagisce così : La presenza di una mora misteriosa accanto a Mauro Icardi sta scatenando il gossip. Dopo le foto apparse su Novella 2000 in molti si chiedono se il matrimonio tra il calciatore e la moglie Wanda Nara...

Mauro Icardi con una mora prima delle vacanze con Wanda Nara : Mauro Icardi è stato beccato fuori da un locale milanese mentre saluta una misteriosa mora: chi è la donna a cui il marito di Wanda Nara si è avvicinato? Cosa ci faceva Mauro Icardi in compagnia di una misteriosa mora fuori da un locale milanese? Insieme a lui non c’era la moglie Wanda Nara con la quale, però, è recentemente partito per le vacanze estive.-- Lo scoop, lanciato dal settimanale Novella 2000, mostra alcuni scatti ...

Calciomercato : Napoli e Milan molto attive - gli Usa tentano Mauro Icardi : A due settimane dall'inizio ufficiale del Calciomercato estivo, le società di serie A si stanno muovendo per portare a casa i primi obiettivi. molto attive, in queste ore, soprattutto Napoli e Milan, mentre l'Inter lavoro all'uscita dell'ex capitano Mauro Icardi: per lui, in queste ore, è arrivata un'offerta dagli Usa. Napoli, l'obiettivo è Lozano del Psv Il Napoli di Ancelotti ha puntato gli occhi sull'attaccante Lozano del Psv: secondo ...