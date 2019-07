Schalke-Gosens | accordo trovato | manca l’intesa con l’Atalanta

lanotiziasportiva

(Di domenica 7 luglio 2019) Robinsente il richiamo della patria e avrebbel’con lo04;ancora l’intesa con l’Atalanta.“powered by Goal”Dopo una stagione da favola come quella dell’Atalanta, c’era da aspettarselo: tante squadre bussano alla porta di Percassi per provare a strappare via alcuni talenti della rosa di Gasperini. Tra gli altri è anche il caso di Robin, che potrebbe lasciare Bergamo in questa estate.In Germania sono sicuri. Secondo quanto riportato da ‘WAZ’, lo04 ha l’personale con Robindell’Atalanta. Ora spetta ai due club raggiungere un’intesa sul prezzo del cartellino del laterale di Gasperini.Nonostante la Champions League raggiunta, sembrano esserci due motivi alla base della voglia di trasferimento. Il primo rappresenta la voglia di giocare nella sua Germania, il ...

