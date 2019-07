Il cartello choc in un bar di Treviso | Se fai vedere il seno bevi gratis

huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) “Se failvinci...”. Il, fotografato e postato su Instagram da Andrea, psicoterapeuta, è affisso in un bar diin cui l’uomo si è fermato per uno spuntino in pausa pranzo. E nonostante il proprietario si sia affrettato a dire a Il Corriere del Veneto che “si tratta solo di uno scherzo”, in realtà ha ben poco di divertente.Il “gioco” proposto alle “bellissime e simpaticissime clienti”, infatti, è apparso ad Andrea e a molti di coloro che hanno commentato il, sessista e di cattivo gusto. Si legge infatti che in base alla taglia di reggi, si possono vincere uno o più shot. Se si riesce a baciare il barista si vincono 5 shot, se si riesce “a portalo a casa”, shotper una settimana. “Rileggo, ancora. La squalifica per la donna ...

