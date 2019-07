Rocco Acocella : Lo skipper italiano disperso ?nell'Oceano Atlantico

(Di venerdì 5 luglio 2019)era diretto dai Caraibi in Colombia. Dal 29 aprile non si hanno più notizie dello. Era partito lo scorso 17 giugno da Saint Martin, nei Caraibi, a bordo della sua Trinavis, la barca a vela che avrebbe dovuto portarlo fino al porto di Barranquilla, in Colombia. Ma dal 29 giungo non si hanno più notizie di, che risulata. A far scattare l'allarme è stato il mancato arrivo in Colombia dello, unito all'assenza di segnali radio e gps che ne indichino la posizione. Ad informare della scomparsa diè stata la sorella che sul suo profilo Facebook ha assicurato di aver "informato le autorità competenti". Poi ha lanciato un appello: "Se qualcuno ha visto questa barca o ha qualche info, vi prego di contattarmi".