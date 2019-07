Dalla Spagna | Juventus interessata a Bale del Real Madrid RUMORS

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il calciomercato potrebbe entrare a breve nel vivo, con le grandi società di Serie A che hanno già ufficializzato importanti acquisti ma che probabilmente non si fermeranno qui: l'Inter di Conte ha già annunciato il difensore Godin, l'esterno Lazaro dall'Hertha Berlino e Stefano Sensi del Sassuolo, e sta lavorando sia per Lukaku che per Dzeko. Anche il Napoli ha rafforzato il suo settore difensivo grazie all'acquisto di ManolasRoma, mentre il mercato dellaper adesso si è sviluppato sui parametri zero, Ramsey, Rabiot e Buffon, con l'ulteriore investimento per Luca Pellegrini della Roma. Proprio i bianconeri potrebbero regalare qualche altro grande acquisto, si attende la chiusura dell'affare De Ligt ma secondo le ultime indiscrezioni che arrivano, la dirigenza bianconera potrebbe investire su qualche top player anche per il settore avanzato., ...

