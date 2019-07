Un centro per migranti a Tripoli è stato bombardato

Libia - bombardato centro di detenzione per migranti a Tripoli : almeno 40 morti e 80 feriti : Quaranta migranti detenuti in un centro di detenzione di Tajoura, periferia a est di Tripoli, sono stati uccisi nel corso di un raid aereo condotto dalle forze del generale Khalifa Haftar. Tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini, e il bilancio sembra essere destinato ad aumentare nelle prossime ore visto l'altissimo numero di feriti.Continua a leggere

Calciomercato - le notizie di oggi – Novità Veretout e Andersen - nomi Verona - centrocampista per il Genoa : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Si è entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. NOVITA’ PER Veretout, Andersen E NON SOLO – Non si ferma il Calciomercato, ecco tutte le ultime notizie. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata negli ultimi minuti, Sensi è un nuovo calciatore ...

Sky – In attesa di James a Napoli si lavora per il centrocampo : Sky da le ultime notizie sul mercato del Napoli. Per James Rodriguez ci sarà ancora da aspettare, ma intanto De Laurentiis non resta fermo e si concentra sul centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio, sarebbero due i nomi su cui Giuntoli si sta concentrando “Il Napoli in attesa di James sta lavorando sul centrocampista: l’obiettivo numero uno è Elmas del Fenerbahce mentre l’alternativa è Pulgar del Bologna con la clausola rescissoria da 15 ...

Benevento - arriva Kragl : accordo per il centrocampista svincolato : Non solo le squadre del campionato di Serie A, si muovono anche i club di Serie B sul calciomercato con l’intenzione di rinforzarsi per la prossima stagione. Importante colpo piazzato dal Benevento nelle ultimissime ore, la società giallorossa ha infatti raggiunto l’accordo con il centrocampista Oliver Kragl, nell’ultima stagione al Foggia in cui ha collezionato 33 presenze, la firma arriverà nelle prossime ore, già ...

Tottenham - visite mediche per Ndombelé : il centrocampista del Lione arriva per 70 milioni : CALCIOMERCATO – Giornata di visite mediche per Tanguy Ndombelé al Tottenham. L’ex centrocampista del Lione è arrivato agli Spurs per 70 milioni. Il francese sarà ufficializzato nelle prossime ore, dopo la firma del contratto. A riportarlo è Sky Sport Uk.L'articolo Tottenham, visite mediche per Ndombelé: il centrocampista del Lione arriva per 70 milioni sembra essere il primo su CalcioWeb.

CorSport : le manovre del Napoli per il centrocampo. Elmas o a Veretout : Il Napoli è in cerca di un centrocampista e la trattativa per accaparrarsene uno potrebbe entrare nel vivo già questa settimana, scrive il Corriere dello Sport. Si tratta per Eljif Elmas del Fenerbahce. Il club di De Laurentiis, che lo segue da molto tempo, potrebbe decidere di investire circa 15 milioni nel 19enne macedone. Intanto il Napoli ha già incassato il sì di Veretout, che vuole trasferirsi nella nostra città, di cui è innamorato. Su di ...

Zenit - Marchisio lascia ufficialmente il club russo : risoluzione consensuale per il centrocampista italiano : Il club di San Pietroburgo ha ufficializzato la risoluzione consensuale con Claudio Marchisio, che conclude così la sua esperienza in Russia L’esperienza di Claudio Marchisio allo Zenit San Pietroburgo è giunta al capolinea, il club russo infatti ha ufficializzato sul proprio sito la risoluzione consensuale con il centrocampista italiano. Proprio mentre l’ex Juve postava su Instagram le foto dei suoi allenamenti in palestra, la ...

Germania-Spagna - Finale Europei Under21 : le probabili formazioni. Tridente per i teutonici - centrocampo folto per gli iberici : A volte ritornano: nella finalissima degli Europei Under 21 di calcio in programma alla Dacia Arena di Udine nella serata di oggi, sabato 30 giugno, alle ore 20.45, si affronteranno ancora una volta Germania e Spagna, che si sono già contese lo scettro continentale nella scorsa edizione. Allora a trionfare furono i teutonici per 1-0, ma questa sera in Friuli l’epilogo, ancora una volta non è scontato: i tedeschi si dovrebbero presentare ...

La psicomappa urbana capovolge gli stereotipi sul rapporto centro-periferia : Anche se la città è una, le mappe che la rappresentano possono essere infinite. Milano ha un centro racchiuso in una cerchia, che il comune ha fatto corrispondere al Municipio 1, e attorno a esso il territorio si divide in spicchi, i restanti otto municipi. Se si scegliesse, però, di ridisegnarla se

Caldo da record - bollino rosso per le città al centro-nord : temperature tra i 32° e 38°C : Estate rovente in questi ultimi giorni di giugno con temperature che oggi, venerdì 28 giugno 2019, arriveranno a sfiorare ben quaranta gradi centigradi in diverse città della penisola. Da domani, però, il Caldo e l'afa potrebbero offrire una breve tregua agli italiani con temperature che non saranno superiore ai 35. Merito o colpa dell'anti-ciclone nord-africano che in questi giorni ha 'colpito' numerosi paesi dell'Europa centro-occidentale, ...

Huawei annuncia la strategia 1+8+N per l’era 5G - con lo smartphone al centro di tutto : Huawei annuncia la strategia chiamata 1+8+N dedicata all'IoT, che si baserà fortemente sulle reti 5G e avrà lo smartphone come centro di controllo. L'articolo Huawei annuncia la strategia 1+8+N per l’era 5G, con lo smartphone al centro di tutto proviene da tuttoAndroid.

Altro che Spa - acque calde e naturali a Pantelleria : centro benessere a cielo aperto : A Pantelleria centri benessere naturali e, soprattutto, liberi. Chi viene in vacanza sull’isola nera del Mediterraneo rimane stupefatto dalla grande quantità di piscine calde naturali a disposizione per i turisti. Dal Lago dello Specchio di Venere, fino a Cala Gadir, passando per il Bagno Asciutto, fino alla Grotta di Sateria, Pantelleria è anche il luogo ideale per dedicarsi alla cura del corpo. Quest’anno Pantelleria è stata insignita delle 5 ...

Lega cresce - centrodestra oltre il 50 per cento : Lega in crescita e centrodestra che, nel suo complesso, supera la soglia del 50%: sono i dati piu' significativi della Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi. In dettaglio, il partito di Salvini guadagna 1,4 punti percentuali rispetto al dato delle Europee, portandosi al 35,7%. Fanno meglio del voto del 26 maggio sia il Pd, che si conferma al secondo posto al 23,2% (+0,5), sia M5s, al 18,2% (+1,1). L'area di governo, nel suo ...

Arturo Vidal conteso - è derby Inter-Milan per il centrocampista : la situazione : L’anno scorso fu vicino a vestire nerazzurro. Adesso, torna di moda il suo nome. Arturo Vidal nuovamente accostato all’Inter, come riferito dal ‘Mundo Deportivo‘. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, a prescindere dall’arrivo di Sensi e Barella ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per il cileno, attualmente impegnato in Coppa America. Ago della bilancia il tecnico, Antonio Conte, che alla Juve ...