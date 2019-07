LIVE Seppi-Pella 4-6 | 6-4 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | l’azzurro vince il secondo set!

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-4 Scappa il dritto all’argentino, 1-1 nei set. 40-0 Passante in lungolinea diche non va. 30-0ACE CONSECUTIVO! 15-0 ACE DI! 5-4 Lungo il rovescio diservirà per pareggiare il computo dei set. 30-40 Sbaglia la volèe, palla break per l’azzurro! 30-30 Dritto sbilenco dell’argentino. 30-15si costruisce il punto e chiude con lo smash. 30-0 Primante di. 15-0 Prova la risposta aggressivama la palla è larga. 4-4 Dritto diin corridoio. A-40 Si apre bene il camboche poi chiude di dritto. 40-40 Lungo il dritto di, si va ai vantaggi. 30-40 Ottimo attacco in lungolinea di. 15-40 Prima annullata con un ace. 0-40 Gran passante di, tre palle break. 0-30 Lungo il dritto in avanzamento dell’azzurro. 0-15 Incrocia troppo il dritto ...

