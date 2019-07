Non solo Switch Mini | Nintendo potrebbe lanciare anche Switch Pro

Milan - furia Abatontuono : “Non è più la società che conosco - niente cuore ma solo bilanci. Ci rimango male…” : Senza peli sulla lingua. Una furia, uno sfogo. Da tifoso. Lo storico attore e comico Diego Abatantuono, che in passato ha recitato in vari film in cui interpretava la parte di un supporter incallito, ha parlato del ‘suo’ Milan, lasciandosi andare letteralmente. Ecco le sue parole al ‘Corriere della Sera‘. “Se il Milan viene acquistato da un fondo, non è una persona, ma è una banca. Quelli che ci lavorano, da ...

Abatantuono al Corsera : «Il calcio dei bilanci Non mi piace - manca solo il commercialista nell’album Panini» : Lunga intervista a Diego Abatantuono sul Corriere della Sera, il punto sono le dichiarazioni dell’attore rilasciate sul Milan “Ho deciso che tifo Atalanta. Il Milan vive per gli investimenti e non per i tifosi” Il Corsera parte proprio da questo e cerca di capire se sia stata una provocazione «Non mi piace dire “è una provocazione”, è un calcio d’angolo con cui si salvano quelli che si pentono di aver detto qualcosa. Mi hanno ...

Vodafone Happy Black riserva offerte imperdibili su Samsung Galaxy S10 - Huawei Mate 20 Pro e Non solo : Il programma Vodafone Happy Black è pronto a lanciare offerte imperdibili su alcuni smartphone Android a marchio Samsung e Huawei: ecco gli sconti validi da domani 2 luglio su Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy A40, Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 Lite. L'articolo Vodafone Happy Black riserva offerte imperdibili su Samsung Galaxy S10, Huawei Mate 20 Pro e non solo proviene da TuttoAndroid.

Non solo Sea Watch : sbarco nella notte al porto di Pozzallo - 42 i migranti a bordo : Tra le polemiche e il susseguirsi di notizie sull’attracco della Sea Watch 3 a Lampedusa, quasi nascosta dal caos mediatico, un’imbarcazione della guardia Costiera italiana carica di migranti è arrivata ieri, 30 giugno, intorno alle 23:30 nel porto di Pozzallo. 42 il numero di persone a bordo del natante, originari della Costa d’Avorio e di altre regioni dell’Africa centrale, mentre altre 14 erano già state trasferite a Lampedusa dalle nostre ...

Mercato Juventus - Non solo Rabiot : arriva la nuova mezz’ala. Cessioni? Bonucci più di Cancelo! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista dell’imminente sessione di Mercato estiva. Come anticipato in mattinata, Rabiot, dopo le visite mediche di rito, attualmente in corso, firmerà il suo nuovo contratto con il club bianconero. 7 milioni di euro annuali per i prossimi 5 anni. Non solo Rabiot. […] More

L’Intelligenza Artificiale modifica le foto solo se gli interventi sono coerenti e Non stravolgono l’immagine : I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e di IBM stanno cercando di sfruttare l’Intelligenza Artificiale per modificare le immagini aggiungendo o rimuovendo elementi grafici in maniera credibile. Quello che hanno creato è una sorta di programma avanzato per il fotoritocco, che permette agli utenti di apportare modifiche solo in caso in cui siano coerenti con il contesto. Ecco perché Antonio Torralba del laboratorio MIT-IBM ...

Sophie Perry dopo la scomparsa di papà Luke : «Non sono forte - provo solo a fare del mio meglio» : Luke Perry, l'addio degli amiciLuke Perry, l'addio degli amiciLuke Perry, l'addio degli amiciLuke Perry, l'addio degli amiciLuke Perry, l'addio degli amiciLuke Perry, l'addio degli amiciLuke Perry, l'addio degli amiciLuke Perry, l'addio degli amiciLuke Perry, l'addio degli amiciSophie Perry, 19 anni, dopo aver finito il liceo sta portando avanti il suo «gap year» da volontaria in Malawi. Un’esperienza che ...

Lost e Friends in streaming su Amazon Prime da luglio - con The O.C. - Riverdale 2 e Non solo : Oltre alle nuove serie in arrivo questo mese, con Lost e Friends in streaming su Amazon Prime la piattaforma schiera anche l'artiglieria pesante in termini di classici della serialità degli ultimi vent'anni. Sia la serie sui naufraghi del volo Oceanic 815 sia quella sul sestetto di amici del Greenwich Village di New York sono disponibili su Amazon Prime dal primo luglio 2019, con tutte le stagioni, sei per Lost e dieci per Friends. Già ...

La notte è piccola per noi (Non è solo una canzone) : Dopo una notte utilizzata per scrivere, pensare, pagare bollettini, leggere qualcosa che tenevo in sospeso, pensare alla giornata di lavoro che mi attendeva (non ero di turno in camera operatoria, chiaramente, state tranquilli), verso le cinque sono piombato in un sonno profondo… che si è risolto col trillo della sveglia (si, ho ancora il trillo) alle 6,45.Avevo letto proprio qualche giorno prima un vecchio editoriale su ...

Strudel di verdure. Un idea per far mangiare le verdure ai bambini - ma Non solo : Strudel di verdure INGREDIENTI per 2 Strudel piccoli gr. 500 di pasta sfoglia, gr. 300 di zucchini, 1 melanzana piccola, 2 peperoni (1 rosso ed 1 giallo), 5 pomodori rossi e sodi, 1 cipolla, un pugno di pangrattato, origano, basilico (facoltativo), sale e pepe q.b., 4 fette di prosciutto cotto (gr. 100 circa), 8 fette sottili di fontina (gr. 150 circa) PREPARAZIONE Tagliare a rondelle gli zucchini, a tocchetti la melanzana ed in pezzi ...

Franca Leosini : “Non commento Federica Sciarelli. Sono favorevole solo alla verità” : Intervistata da Radio Capital, la conduttrice di 'Storie Maledette' ha detto la sua dopo il commento della conduttrice di...

Sea Watch - Carola Rackete chiede scusa ai finanzieri : "Non volevo speronarvi - ho solo...". La linea difensiva : Arrivano le scuse della Comandante della Sea Watch Carola Rackete alla Guardia di Finanza, dopo quanto accaduto la notte scorsa sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave che stava entrando in porto sfidando il divi

EcoFuturo 2019 - dal fossile al rinnovabile per trasporti pubblici più sostenibili : “Non c’è solo l’elettrico” : Al via la sesta edizione del festival EcoFuturo, un’occasione per parlare di clima e ambiente e presentare le tecnologie più avanzate in questi settori. Ma non si tratta di una semplice fiera, EcoFuturo è il luogo di incontro tra chi crede in un futuro ecosostenibile. Inventori ed eco invenzioni si distinguono per innovazione e altissima sostenibilità ambientale. Un festival dove non si parla solo di tecnologia. Ma di tecnologia etica ...

Bimbo morto a Mirabilandia - parla la mamma di Edoardo : “Non volevo lasciarlo da solo” : La mamma di Edoardo Bassani, il Bimbo di 4 anni morto annegato in una piscina dell'area Mirabeach a Mirabilandia, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ricorda gli attimi immediatamente precedenti la tragedia verificatasi nel parco divertimenti di Ravenna lo scorso 19 giugno: "Lì la mia vita è finita".Continua a leggere