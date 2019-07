Jesolo | in 30 contro 3 | scacciata dagli ombrelloni | baby gang picchia i bagnini della

tgcom24.mediaset

(Di lunedì 1 luglio 2019) Almeno 30 minori, tra italiani e nordafricani, hanno aggredito gli addetti al salvataggio che li avevano allontanati dalle sdraio occupate e destinate agli ospiti di un hotel

