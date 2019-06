huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019) Evviva i “nostri”! Sì, i nostri che sono arrivati, sia pure dimenticando il bagaglio. I nostri che, nel frattempo, si sono comunque, doverosamente, precipitati a Lampedusa, per dare manforte alla capitana Carola, e ai, lì sulla barca, tutti in attesa di raggiungere il porto, la terraferma. Proprio come, sia concessa la metafora risolutiva, una sorta di 7° Cavalleria della chiarezza, etica, ancor prima che politica! Sì, esatto, i nostri parlamentari, proprio loro “i”, accusati di fare una “passerella”, almeno agli occhi dei supporter di Salvini. Esatto, si tratta, nell’ordine, se proprio vuoi conoscerne i nomi, di Nicola Fratoianni, Graziano Delrio, Matteo Orfini, Davide Faraone e Riccardo Magi, giunti lì per dovere civile, per dimostrare che il “Palazzo”, così come lo chiamava ...

Cosi49Cosimo : RT @ElioLannutti: Sea Watch si allontana da Lampedusa su ordine Gdf. Farnesina: “Ok di Paesi Ue ai ricollocamenti”.Indagata la capitana Car… - SoniaGrotto : RT @francescatotolo: Altri due migranti sbarcati dalla @seawatchcrew (uno per condizioni mediche, l'altro un minore che viaggiava con il pr… - fulvioabbate : Fulvio Abbate: Evviva i Sinistri migranti! #SeaWatch3 #ArrestateCarolaRackete #FulvioAbbate -