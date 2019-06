LIVE Norvegia-Inghilterra 0-3 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | le scandinave

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 73′ DEVIAZIONE COL TACCO DI UTLAND…PALLA FUORI DI POCHISSIMO! La subentrata in attacco è scatenata. Ha provato la girata sul tiro di una compagna e davvero per poco non riesce a indirizzare verso il bersaglio grosso. 72′ Phil Neville è preoccupato. La tenuta difensiva inglese si è notevolmente abbassata. Le britanniche sbandano paurosamente. 69′ BARDSLEY COMPIE UN MIRACOLO: verticalizzazione per Herlovsen che crede alla possibilità di conquistare il pallone mettendo sotto fisicamente Houghton: la centravanti norvegese riesce nel suo intento presentandosi sola davanti al portiere, che però si butta sulla sua destra respingendo lateralmente. 68′ Ancora Utland, nuovo tiro. Questa volta è Bardsley a tuffarsi a terra e parare in ...

