La disumana crociata di Salvini

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Questa mattina sono arrivato a Lampedusa per seguire da vicino, come parlamentare, l’evolversi del caso della nave Sea Watch 3 e testimoniare vicinanza alle vittime di quella che è ormai una farsa di Statoe sadica.Una farsa interrotta dalla decisione della comandante Carola Rackete, di dirigersi verso la costa, nonostante il divieto imposto dal governo italiano, per mettere in salvo le 42 persone soccorse al largo della Libia.Questa decisione rappresenta è l’unico esito coerente con il senso di umanità e con le norme internazionali e nazionali sul salvataggio della vita in mare. E il tempo lo confermerà con chiarezza.Lasciare queste 40 persone al limite delle acque territoriali italiane aspettando che, ad una ad una, le loro condizioni di salute peggiorino per portarle a terra con evacuazioni mediche, come avvenuto nei giorni scorsi, ...

