ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019) “Non mangeremo mai unperché ha il nostro stesso sangue”. La frase l’abbiamo sentita con le nostre orecchie in un villaggio Dogon in Mali. Non per fare una classifica di popolazioni civili e meno crudeli nel mondo, ma giusto per segnalare chequando si fatica a mangiare e bere ogni giorno dell’anno esiste un minimo di rispetto per la dignità di altri esseri viventi. Già, perché in queste ore assistiamo per l’ennesima volta agli orrori che arrivano dain Cina, da quello che viene chiamato “” di qualche cosa.forse. Dove si cuociono migliaia di cani. Fido, Fuffi, Black, Snoopy, Rocco, Achille, Peggy. Si proprio così si prende il proprio, quello del vicino, e quello del vicino ancora, oppure, meravigliameraviglie, si allevano cani a centinaia in gabbie, uno sull’altro, per mesi, e a un bel momento ci si fa una sagra. Se per ...

redazioneiene : Oggi è il #21giugno: oltre a essere il solstizio d'estate è anche il primo giorno del festival di #Yulin, dove veng… - FQMagazineit : Yulin, anche quest’anno va in scena il festival delle barbarie a base di carne di cane: non è ora di togliercelo da… - L7171 : RT @GiorgiaMeloni: Che orrore! Torna anche quest'anno il festival della carne di cane di Yulin, in Cina, giunto alla decima edizione. Una b… -