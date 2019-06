Pupo | Quando mi propongono Ballando con le Stelle e Tale e Quale Show | mi sento

liberoquotidiano

(Di domenica 23 giugno 2019)non vuole più stare in tv. Sono lontani in cui Barbara D'Urso lo ha spedito in Brasile come inviato della seconda edizione de La Fattoria (effettivamente sono trascorsi 15 anni). "Mi hanno chiesto di fare il giudice a Ora o Mai Più, a Sanremo Young con la Clerici, di essere concorrente a Ballan

superciccioxbox : @essenzialemente chissà come si diverte quando fà il bagnetto al pupo.... - OfficialGattara : @Lolicchia Quando il pupo deambulerà, dovrò mettere tutto sotto chiave, con filo elettrificato intorno - Eli13_27 : @artdignity A me piaceva quando la conduceva Pupo -