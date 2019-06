Il ragazzino che ripulisce Napoli | «Così voglio proteggere il mio futuro»

ilmattino

(Di sabato 22 giugno 2019) «è una città dalle grandi potenzialità, ma dobbiamo essere noi cittadini - in sinergia con le istituzioni - a valorizzarla, prendendoci cura degli...

Linkiesta : «Nessuno vuole essere un rifugiato. È la vita che ti porta ad esserlo». Parola di un ex ragazzino che ha iniziato a… - amnestyitalia : La notizia che Murtaja, il ragazzino arrestato a 13 anni, non sarà messo a morte è un grande sollievo. Ora l'… - michaelddruri : @aleaus81 @GenoaCFC A queste cifre, Sono normali le cifre con cui la roma vende ponce? Piu di 20 gok in una stagion… -