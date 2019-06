Matteo Salvini è stato candidato al Nobel per la pace

Per l'Afd Matteo Salvini dovrebbe essere candidato al Premio Nobel per la pace : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini dovrebbe essere candidato al Premio Nobel per la pace. La proposta, che sa di provocazione, è stata lanciata durante un'intervista Rai dalla deputata tedesca Beatrix von Storch, vicecapogruppo del partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland (Afd). "Il vice premier italiano ha dato un grande contributo alla stabilità e alla sicurezza dell'Europa" ha spiegato. La proposta La deputata Beatrix von ...

Un'altra Ong tedesca provoca Salvini e chiama la barca Matteo S. : Costanza Tosi La Lifeline provoca il ministro dell'Interno, naviga verso la Libia e minaccia: "Pronti a soccorrere i migranti". E danno alla barca il nome Matteo S. Le Ong tedesche sfidano Matteo Salvini. A provocare il ministro dell’Interno questa volta è la Mission Lifeline. Da tre giorni è tornata a pattugliare il Mediterraneo con una barca a vela che porta il nome del ministro: Matteo S. Una vera provocazione contro l’uomo dei ...

Lega - il nome cambia ancora : Roberto Calderoli e Matteo Salvini - mossa coordinata "anti-pm" : La Lega cambia nome ma non identità. Il Carroccio - fa sapere Il Fatto Quotidiano - cambierà nome e diventerà la Lega per Salvini premier. A coordinare il lavoro del comitato per la revisione dello Statuto ci pensa Roberto Calderoli. L'ex ministro nel governo Berlusconi si è insediato in via Belleri

Maria Elena Boschi - delazione su Barbara Lezzi : "Ma Matteo Salvini lo sa?" - semina zizzania al governo : A seminare zizzania in un governo dove già - e da tempo - la tensione è alle stelle, ecco che ci pensa anche Maria Elena Boschi. Si parla di Autonomia, uno dei temi più cari alla Lega e a Matteo Salvini, ora in cima alle priorità del Carroccio. E, su Twitter, la Boschi commenta: "La ministra Barbara

Valentina Nappi : “Se Matteo Salvini è cristiano io sono vergine”. E poi replica “seriamente” agli hater : Valentina Nappi è tornata ad attaccare il ministro dell’Interno Matteo Salvini, questa volta criticando il fatto che, soprattutto negli ultimi tempi, ostenta molto la sua religiosità, sfoggiando rosari e crocifissi. “Se Matteo Salvini è cristiano io sono vergine“, ha scritto due giorni fa la 29enne pornostar su Twitter. Subito il suo post è stato invaso dai commenti, molti dei quali da parte di haters che l’hanno ...

Sergio Mattarella attacca "Accogliere i rifugiati è un dovere". Matteo Salvini risponde : Nella giornata mondiale del rifugiato il presidente Sergio Mattarella manda un messaggio al ministro dell'Interno Matteo Salvini e uno all'Europa. "I rifugiati ci ricordano ogni giorno, con forza, vicende di sofferenza, di discriminazione, di separazione da famiglie, terre e radici. Ciascun popolo,

Matteo Salvini umilia Alessandro Di Battista : "Chiacchierone tropicale a pagamento" : Mercoledì sera, Alessandro Di Battista è andato in televisione, a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, per insultare ancora Matteo Salvini, direttamente da quel salottino di La7 così ostile al ministro dell'Interno. In particolare, Dibba ha affermato che Salvini vorrebbe far cadere il governo. Così oggi il

Sea Watch 3 - Matteo Salvini : "Traffico di esseri umani - chi sono quelli della ong" : Nuovo durissimo attacco di Matteo Salvini a Sea Watch 3, al largo di Lampedusa dallo scorso 12 giugno a 15 miglia dalla costa. La nave battente bandiera tedesca ha prima rifiutato di portare gli immigrati in Libia, quindi si i è diretta verso Malta e, quando Salvini ha ribadito che "i nostri porti r

Matteo Salvini contro Di Battista : "Chiacchierone tropicale a pagamento" : “Ci sono tanti parlamentari e ministri dei 5 Stelle che lavorano, io preferisco parlare con loro, non con i chiacchieroni tropicali a pagamento”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto alle critiche di Alessandro Di Battista.”È strano - aggiunge - che ci sia qualcuno che è alleato e che passa il suo tempo a insultarmi. Non guardò la tv e men che meno di Battista, ...

Matteo Salvini - il silenzio da Sergio Mattarella e il sospetto sul voto anticipato : Non solo incontri, vertici e riunioni notturne. In questo "governo dei sospetti" ci sono anche significativi silenzi. Come quello che ieri 19 giugno ha tenuto Matteo Salvini durante la consueta colazione di lavoro al Quirinale da Sergio Mattarella in vista del Consiglio Ue in programma oggi 20 giugn

Matteo Salvini e Luigi Di Maio in mutande! Le foto dei vicepremier in vacanza : Matteo Salvini con mutande aderenti verdi mentre si dedica al giardinaggio! Il verde deve piacere davvero tanto a Matteo Salvini – verde speranza del resto – visto che il settimanale Oggi che lo ha immortalato, aveva fatto lo stesso nel 2014, dedicandoli la copertina che lo immortalava a letto, nudo e con una cravatta verde. foto che erano addirittura finite all’asta su eBay per beneficenza. All’epoca sulla cresta sull’onda c’era un altro ...

Nel mare dei migranti c'è una barca che si chiama "Matteo Salvini" : L'organizzazione umanitaria tedesca Lifeline è tornata sulla rotta del Mediterraneo centrale, per la missione #Yachtfleet...