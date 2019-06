Capodogli morti al largo di Palmarola | erano madre e figlio | “colpa delle reti fantasma”

4 Capodogli morti in Sicilia in meno di una settimana : Quattro capodogli morti in Sicilia in meno di una settimana. Plastica e' stata trovata in due degli animali spiaggiati. "Il mare ci sta mandando un segnale di allarme", dice Greenpeace che ha diffuso oggi le immagini raccolte dai ricercatori del Dipartimento di Biomedicina comparata e alimentazione dell'Universita' degli Studi di Padova durante le necroscopie degli ultimi due capodogli spiaggiati nell'Isola. In uno dei due esemplari esaminati ...