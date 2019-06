NBA – I Grizzlies cedono Mike Conley a Utah | per Memphis ecco tre giocatori e due prime

Mercato NBA – Grizzlies - Mike Conley al passo d’addio : gli Utah Jazz in pole per il playmaker : Mike Conley pronto a dire addio ai Grizzlies nella sessione di Mercato estiva: gli Utah Jazz sembrano la franchigia favorita ad acquisire le sue prestazioni sportive Nonostante i 21.1 punti e 6.4 assist messi a segno in 70 partite giocate, per Mike Conley ai Grizzlies non sembra esserci più posto. Memphis ha l’esigenza di rifondare dopo l’addio di Gasol, di svecchiare il roster e puntare su giovani come Ja Morant, possibile arrivo dal Draft, ...